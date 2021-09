Mlademu aktivistu grozijo s smrtjo

Številni podporniki, a tudi nasprotniki

Policija še vedno ni izsledila nasilnežev.

12

let je komaj star pogumni Francisco Vera.

Švedinjaje pred leti osvojila svet s svojo odločno držo in zavzemanjem za čistejše okolje ter boljši jutri za vse nas. Tudi v Kolumbiji so ponosni na naravovarstvenega gorečneža, ki je star komaj dvanajst let, a je s svojimi argumenti in kritikami že stopil na prste veljakom, odgovornim za negotovo usodo našega planeta.je v svoji domovini zelo občudovan okoljevarstvenik in aktivist, ki si prizadeva za večjo ozaveščenost glede onesnaževanja ter velja za enega največjih varuhov biotske raznovrstnosti svoje države. Pogosto potuje in na družabnih omrežjih opozarja o živalskih in rastlinskih vrstah, ki trpijo zaradi človeškega egoizma, o velikih korporacijah, ki nedopustno posegajo v neokrnjeno naravo, o razkošju naravnih virov; zadnje čase se zavzema tudi za enakopravnost otrok med pandemijo, ko so številni ostali brez dostopa do izobrazbe in drugih temeljnih pravic.A s svojim prizadevanjem in podporo, ki mu jo izkazujejo številni sledilci, je stopil na žulj veljakom, ki so jim dečkova razkritja prekrižala že številne načrte, zato je ubogi Francisco pred meseci doživel celo grožnjo s smrtjo! Zgodilo se je prek twitterja, ko so fantu, ki še ni dodobra zakorakal v najstništvo, zagrozili, naj nemudoma opusti svoje početje, sicer mu bodo stregli po življenju. Njegova mama,, od takrat živi v nenehnem strahu, njun dom v Villeti blizu prestolnice Bogota pa stražijo noč in dan. Novica o grožnji je pretresla Kolumbijo, kjer strahotni obračuni z aktivisti niso nikakršna redkost, a da se je nekdo pripravljen tako okrutno znesti nad otrokom, je vendarle kaplja čez rob.Policija še vedno ni izsledila nasilnežev, Francisco in mati pa srčno upata, da bo pravici nekoč zadoščeno. Do takrat se bosta neustrašno borila za planet, sta naznanila in požela veliko odobravanje drugih pogumnih aktivistov, ki s svojimi dejanji vsak dan tvegajo življenje. Lani je bilo ubitih 227 okoljskih aktivistov, kar je že drugo leto zapovrstjo rekordno število, je v letnem poročilu poudarila nevladna organizacija Global Witness, najbolj smrtonosna pa je Kolumbija, kjer jih je bilo lani ubitih 65.