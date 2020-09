Mlada zdravnica izgubila bitko s koronavirusom

Zdravnica(28) iz Teksasa je umrla zaradi posledic novega koronavirusa, s katerim se je borila zadnja dva meseca. Julija so ji potrdili diagnozo in jo napotili v izolacijo, a se je njeno zdravstveno stanje le poslabševalo, pišejo tuji mediji.Na respirator je bila vključena vse od 3. avgusta, prav tako so ji poskušali pomagati z raznimi zdravili in jo priključili na ECMO, a je po nekaj tednih boja bitko za življenje izgubila. Njena sestraje na spletni platformi GoFundme začela akcijo, v kateri je v imenu družine prosila za pomoč pri plačevanju stroškov zdravljenja.Večer pred njeno smrtjo je medicinska sestra opazila, da je Adeline postala povsem neodzivna, dan pozneje so potrdili tudi možgansko krvavitev. Nevrokirurg je ocenil, da je možnost, da operacijo preživi, ena proti milijon, a še to z možnostjo hudih posledic.Njena smrt je pretresla tudi bolnišnično osebje. Zdravnik je kasneje dejal, da je podobne zaplete že videl pri pacientih, ki so jih priključili na ECMO, zlasti pri tistih, ki so zaradi virusa imeli že močno oslabljen žilni sistem.»Zadnje minute njenega življenja smo preživeli z Adeline, se objemali, tešili in se še malo pogovarjali z njo. Nato je svet obstal. Če lahko naredite le eno stvar v življenju, bodite Adeline. Bodite strastni in pomagajte drugim, imejte nasmeh na obrazu, nasmeh v srcu ...« je sporočila njena sestra.