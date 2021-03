Misteriozni posnetki iz zraka: točnih odgovorov nima niti Nasa

Na twitterju je Nasa objavila fotografijo satelitskega posnetka iz Sibirije, ki odpira številna vprašanja. »Iz Rusije z vprašanji: znanstveniki skušajo razvozlati nenavaden vzorec,« so zapisali.Na fotografijah so nenavadni vzorci ter temne in svetle proge. Vzorce so proučevali štiri leta in ugotovili, da so najizrazitejši pozimi. Na spletni strani Nase pišejo, da bi bilo ta pojav mogoče razložiti na več načinov, pojasnila pa se razlikujejo tudi glede na letni čas in od raziskovalcev samih.Devetdeset odstotkov leta je ta visokoležeči del prekrit z ledom, ki se v krajšem intervalnem obdobju tali. Predvidevajo, da zaradi odmrzovanja in ponovnega zmrzovanja nastanejo neobičajne krožne in progaste strukture. Raziskovalci pa pravijo, da mogoče proge nakazujejo različne plasti tal. »Oblika erozijskega vzorca je drugačna kot sicer, a menimo, da je to zaradi tega, ker so tla zmrznjena,« pravistrokovnjak za led.