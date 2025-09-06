Mirovni pogovori med Zelenskim in Putinom v slepi ulici: »Ne morem iti v prestolnico tega terorista«

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden ponovil, da se lahko z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim o končanju vojne v Ukrajini pogovarja le, če bo ukrajinski predsednik prišel v Moskvo. Zelenski je danes kot alternativno prizorišče njunega srečanja predlagal Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Lahko pride v Kijev,« je dejal Zelenski v danes objavljenem intervjuju za ameriško televizijo ABC News.

Pojasnil je, da ne more iti v Moskvo, ker je njegova država tarča ruskih napadov, in dodal, da je Putinov predlog Moskve kot kraja srečanja le taktika zavlačevanja. »Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi on to razume,« je poudaril ukrajinski predsednik.

Zelenski je še dejal, da Putinu ne bi smeli verjeti in da se igra z ZDA.

Večkrat predlagal pogovore

Ukrajinski predsednik je večkrat predlagal pogovore z ruskim kolegom o prekinitvi ognja v Ukrajini, kjer je Rusija februarja 2022 začela invazijo. Po navedbah ukrajinskih virov, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je najmanj sedem držav ponudilo, da lahko gostijo takšno srečanje. Med njimi so Turčija in tri zalivske države.

Putin je v sredo poudaril, da Zelenski lahko pride v Moskvo, ko bo kazalo, da bi pogovori lahko imeli pozitiven izid. Na gospodarskem forumu v Vladivostoku v petek je sicer podvomil v smiselnost tovrstnih pogovorov.

Zelenski je že v četrtek zavrnil možnost, da bi mirovni pogovori potekali v Moskvi. »Če ne želite srečanja, me povabite v Moskvo,« je dejal.