Minke ubijajo, mar ne?

Covid-19 je med virusi, ki so prizadeli človeštvo, po španski gripi najhujši. Pa ne zaradi odstotka smrtnosti med obolelimi, ki je v primerjavi z njo ali ebolo pravzaprav izjemno nizek, temveč zaradi velike stopnje kužnosti ter gospodarskih in socialnih posledic. Živali vrnile virusŽe dolgo je znano, da glavnina novih virusov, ki pri človeku izzovejo bolezen, izvira iz živalskih patogenov in da se okužbe precej verjetneje prenašajo tam, kjer so pogostejši stiki med ljudmi in divjimi živalmi. Zato ni čudno, da do prenosa najpogosteje pride v srednji Afriki, Amazoniji in jugovzhodni Aziji. Najpogostejši prenašalci so ...