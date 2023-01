Ministrstvo za visoko šolstvo ženskam zdaj prepovedalo še to

Afganistansko ministrstvo za visoko šolstvo pod vodstvom talibanov je ženskam prepovedalo, da bi se prijavile na sprejemne izpite za univerzo, ki bodo prihodnji mesec.

V pismu, ki so ga poslali zasebnim univerzam in visokošolskim ustanovam, je ministrstvo zapisalo, da se ženske do nadaljnjega ne morejo vpisati, univerzam, ki ne bodo upoštevale novih pravil, pa zagrozilo s pravnimi posledicami.

Odkar so se avgusta 2021 na oblast v Afganistanu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja ter državnih služb in jim jemljejo težko priborjene pravice. V zadnjem času so ženskam prepovedali univerzitetno izobraževanje, pred tem so ukinili srednješolsko izobraževanje za dekleta.

Poleg tega ženske v Afganistanu ne smejo potovati brez moškega sorodnika, v javnosti se morajo pokrivati, prepovedano pa jim je tudi obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča.