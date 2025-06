Ministrov voznik zapeljal v rdečo in povzročil nesrečo, trije poškodovani

Voznik službenega vozila hrvaškega ministra za obrambo Ivana Anušića je v sredo zvečer v središču Zagreba povzročil prometno nesrečo. Avto, v katerem je bil minister, je s prižgano rotacijsko lučjo kljub rdeči luči na semaforju po navedbah policije zapeljal v križišče. Trčil je v osebno vozilo s tremi potniki, ki so bili pri tem lažje poškodovani.

Anušić se je po nesreči opravičil poškodovanim potnikom vozila, v katerega je trčil pripadnik njegovega uradnega varovanja, ki je vozil avto.

»Žal mi je, da je prišlo do nesreče, in se na tem mestu opravičujem družini iz osebnega avtomobila,« je zapisal v četrtek na družbenem omrežju X. Dodal je, da je s člani družine v stiku od srede zvečer, in obljubil, da jim bo osebno pomagal, če bodo karkoli potrebovali.

Policija je voznika obravnavala za prekršek

Hrvaška policija je v četrtek sporočila, da je 35-letni moški vozil službeni avtomobil po eni od ulic v središču mesta z vključenimi svetlobnimi in zvočnimi signali. V vozilu sta bila minister in njegovo varovanje.

Ob prihodu na križišče je najprej ustavil vozilo pri rdeči luči. Nato je z vključenimi signali zapeljal v križišče, čeprav je za njegovo smer še vedno gorela rdeča luč. Pri tem je trčil v bočno stran osebnega avtomobila, ki ga je vozil 71-letni moški.

V prometni nesreči so bili po navedbah policije lažje poškodovani 71-letni voznik osebnega avtomobila ter 47- in 73-letna sopotnica.

Policija je voznika obravnavala za prekršek zaradi povzročitve prometne nesreče s poškodovanimi.

Pred dobrim letom in pol je prometno nesrečo povzročil tudi predhodnik sedanjega obrambnega ministra Mario Banožić. V nesreči je umrl voznik kombija, v katerega je trčil Banožić, proti kateremu zdaj poteka sojenje za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti.