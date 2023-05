Ministrica stopila pred kamere: Deklica je v kritičnem stanju, deček ne more premikati rok in nog

V Srbiji sta se v zadnjih dneh zgodila dva morilska pohoda, v katerih je umrlo več ljudi, med njimi tudi več otrok.

»Od 90. let ne pomnimo, da bi se kaj takšnega zgodilo. Izrekam iskreno sožalje,« je na današnji novinarski konferenci dejala ministrica za zdravje Danica Grujičić. Dva dečka, ki so ju zdravili po sredinem streljanju, ko je 13-letni učenec ubil varnostnika in osem učencev, so odpustili iz bolnišnice, medtem ko je deklica še vedno v kritičnem stanju – ima poškodbe glave.

Še deček in deklica sta bolje, skupaj z učiteljico so bili premeščeni v bolj blago nego. Za učenko in učiteljico še sledi operacija, ki jo bo opravil zdravnik ortoped.

»Na žalost je drugi deček v zelo težkem zdravstvenem stanju. Ima poškodbe hrbtenice in ne kaže znakov, da je sposoben premikati tako roke kot noge. Žal je še vedno v kritičnem stanju,« je dodala.

Ena od žrtev streljanja je tudi dekle, M. A., rojena 2005. Imela je dve strelni rani, veliko poškodb notranjih organov, odstranili so ji ledvico, del črevesja: »Če se stanje stabilizira, sledil ortopedska intervencija.«

V četrtkovem streljanju, ko je strelec Uroš pri Mladenovcu ubil osem ljudi, je bilo 13 poškodovanih.

Srbska ministrica za zdravje je vse starše pozvala, naj iz domov odstranijo orožje.

