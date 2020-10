Ministrica spregovorila o stiskah: To je recept, da vam bo uspelo (VIDEO)

To študijsko leto bo nekoliko drugačno, izvedbe predavanj, seminarjev in vaj bodo potekale na najbolj optimalen način, je sporočila ministricavsem študentom ob začetku študijskega leta. Dodala je, da bo študijsko leto »malo bolj kreativno«, kar pa da je poseben čar študijskega procesa.»Velik trud in poziv k izvedbi čim bolj nemotenega študijskega leta pa so v času priprav pokazali predvsem predstavniki študentov, sindikatov zaposlenih in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje,« je nagovorila vse, posebej pa se je obrnila na nekaj več kot 13.000 brucev. »Ne predajte se, stisnite zobe. Premagajte prve stiske in nesigurnosti. Študirajte. To je recept, da vam bo uspelo.«Študente in predavatelje torej čaka drugačno študijsko leto, ki bo zaradi novega koronavirusa še bolj polno izzivov. Eden izmed njih je zagotovo t. i. hibridni model predavanj in vaj, ko bo del študentov prisoten v predavalnicah, del pa bo predavanja spremljal prek videa. Tako bo med drugim tudi pozdrav brucem potekal prek spleta. Več o tem, kakšno bo novo študijsko leto, preberite tukaj: