Ministrica razgaljena na naslovnici priljubljene moške revije

Francoska ministrica Marlene Schiappa se je znašla v nemilosti francoske javnosti in celo kolegov iz njene stranke. Val ogorčenja je sprožila naslovnica priljubljene moške revije, na kateri se je pojavila Marlene. Za razliko od žensk, ki so običajno na naslovnici te revije slečene, je Marlene oblečena, a razkriva nekoliko več gole kože. V reviji je objavljen 12 strani dolg intervju, v katerem govori o položaju žensk, pravicah LGBT skupnosti.

Njena poteza je razburila mnoge Francoze, kritična je bila tudi francoska predsednica vlade Elizabeth Borne. Dejala je, da naslovnica »neprimerna, še posebej v teh časih.«

»Smo sredi družbene krize, pojavljajo se vprašanja o policijskem delu, ljudje so med življenjem in smrtjo in zdi se mi, kot da sem za dimno zaveso,« je dejala Sandrine Rousseau, predstavnica Zelene stranke. Francoski politik Jean Luc Melenchon, ki je bil leta 2022 tretji na predsedniških volitvah pa se ni zgražal le nad ministrico, temveč tudi na predsednikom Emmanuelom Macronom, ki je v tem obdobju opravil ontervju za otroško revijo Pif Gadget.

»V državi, kjer se predsednik izraža v reviji Pif in ministrica za Playboy, je težava opozicija. Francija je zašla s poti,« je zapisal na twitterju.

Na vse kritike se je odzvala tudi Schiappa, ki je zapisala, da je vedno primeren čas in kraj, ko gre govora o zagovarjanju ženske pravice do nadzora nad lastnim telesom. »V Franciji so ženske svobode. »Z vsem spoštovanjem do obrekovalcev in hinavcev,« je še dodala.

Ministrici je stopil v bran njen kolega Gerald Darmanin, ki je v intervjuju za francoski Cnews dejal, da je Schiappa pogumna ženska političarka, ki ima karakter in svojstven stil, ki sicer ni enak kot njegov, a ga spoštuje.