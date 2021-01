Ministrica odstopila zaradi očitkov o plagiatorstvu

Avstrijska ministrica za delo Christine Aschbacher iz vrst ljudske stranke (ÖVP) je v soboto zvečer odstopila. Za to se je odločila po obtožbah glede plagiatorstva v diplomski nalogi in doktorski disertaciji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



»Svoje delo za pridobivanje akademskih nazivov sem vedno opravila po svojih najboljših močeh in presoji ter zaupala oceni priznanih profesorjev. Vse obtožbe, da je šlo za nameren plagiat, zavračam,« je v izjavi ob odstopu med drugim zapisala 37-letna ministrica. Kot je pojasnila, se je za odstop odločila, da bi zaščitila svojo družino pred »sovražnostjo, žalitvami in političnim agitatorstvom«.



Znani avstrijski strokovnjak za plagiatorstvo Stefan Weber je v četrtek v svojih blogih opozoril, da je več kot petina njenega doktorskega dela, ki ga je opravila na fakulteti za tehnične vede Univerze v Bratislavi, plagiat, kar naj bi potrdil pregled s programom za odkrivanje plagiatov. Poleg tega za več delov njene diplomske naloge na fakulteti za poslovne vede v Wiener Neustadtu ni navedla virov, vključno s sklepnimi ugotovitvami, ki bi morale predstavljati izvirno delo avtorja naloge. Nekateri deli diplomskega dela in doktorske disertacije pa naj bi bili napisani v polomljeni nemščini.



Avstrijski kancler Sebastian Kurz je sporočil, da spoštuje odločitev Aschbacherjeve, ki je članica njegove stranke. Zahvalil se ji je, ker je med pandemijo covida 19 ohranila na tisoče delovnih mest. Napovedal je, da bo kandidata za novega ministra za delo predstavil v ponedeljek.