Ministrica odstopila, ko je se razvedelo, da je zanosila s 16-letnikom

Asthildur Loa Thorsdottir je konec lanskega leta postala ministrica za izobraževanje, znanost in kulturo, komaj štiri mesece pozneje pa je morala predčasno zapustiti položaj. Razvedelo se je namreč, da je bila nekoč v razmerju z mladoletnikom, ki mu je celo rodila otroka.

Zdaj že nekdanja ministrica je imela takrat 22 let, njen izbranec Eirík Ásmundsson pa komaj 15. Srečala sta se v verski skupini, ki jo je vodila Throsdottirjeva, najstnik pa jo je obiskoval zaradi težav v družini. Zaljubila sta se in eno leto pozneje, ko je Eirík štel 16 let, dobila sina, a ljubezen ni zdržala vseh preizkušenj in mladi parček se je približno leto po rojstvu otroka, ki je zdaj star okrog 35 let, razšel.

Premierka zadeve ne komentira

Kako je vse skupaj po tolikšnem času prišlo na plan, ni znano, islandski mediji poročajo, da je Ásmundssonova sorodnica stopila v stik z islandsko premierko Kristrún Frostadóttir in ji razkrila dolgo zakopano skrivnost.

Obenem se je še razvedelo, da je Throsdottirjeva, ko je spoznala novega partnerja, ki je pozneje postal tudi njen mož, Ásmundssonu prepovedala stike z otrokom, a od njega še vedno zahtevala preživnino.

Ko je premierka z informacijami soočila ministrico, je ta odstopila. Islandska premierka je medtem dejala, da gre za »resno zadevo«, a da o njej kaj dosti ne ve. »Gre za zelo osebno zadevo in iz spoštovanja do dotične osebe zadeve ne bom komentirala,« je povedala za islandske medije, Asthildur Loa Thorsdottir, ki danes šteje 58 let, pa je dejala: »Od takrat je minilo 36 let, veliko se spremeni v tem času in zagotovo bi danes ravnala drugače.«