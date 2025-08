Ministra med oddajo obšla slabost, z njim je hudo (VIDEO)

Srbski minister za javne naložbe Darko Glišić je bil v torek zjutraj gost v televizijski oddaji, ko ga je sredi prenosa v živo nenadoma obšla slabost. Začel je jecljati, nato nenadoma iz sebe ni spravil več niti besede. Voditelja sta ga nekajkrat vprašala, če je z njim vse v redu, a tudi na to ni mogel odgovoriti, zato so prenos prekinili.

Srbski mediji poročajo, da je 52-letni minister doživel možgansko kap, nemudoma so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa je menda resno. Takoj, ko je izvedel, kaj se je zgodilo, je v bolnišnico odhitel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je tudi Glišićev dobri prijatelj. Na družabnem omrežju je objavil skupno fotografijo ter zapisal: »Dare, drži se! Ni predaje!«

Ministra Glišića so medtem že operirali, kot je sporočil srbski minister za zdravje Zlatibor Lončar, je operacija potekala nekoliko dlje, kot so pričakovali, in kot je običajno, je pa bila, kot kaže trenutno, uspešna. »Operacija je bila izredno zahtevna, našli smo kar dva strdka, spremljala ju je močna krvavitev. Sodelovalo je več ekip, ki so dale vse od sebe, storile so, kar so lahko. Minister je intubiran, diha s pomočjo naprav, trenutno je na oddelku intenzivne nege, kjer ga bomo naslednjih 24 ur opazovali. Bitka ni končana. To je vse, kar vam trenutno lahko povem,« je še dejal Lončar.

Bistvena je hitra reakcija

Možgansko kap v veliki večini primerov povzroči blokada žile v možganih, ko vanjo pride krvni strdek. Bistvena je hitra reakcija, oseba mora nemudoma v bolnišnico že, ko se pojavijo prvi simptomi. Mednje spadajo nenadna utrujenost ali slabost, ohromitev roke, noge, ali (dela) obraza, otežen govor ali nenadna izguba govora, izguba vida ali močno poslabšanje vida, vrtoglavica, izguba ravnotežja, nenaden silovit glavobol, ki ga lahko spremlja bruhanje.