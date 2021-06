Minister za zdravje za zimo napoveduje nove omejitvene ukrepe

Prebivalci Velike Britanije naj bi te dni dočakali sproščanje ukrepov, uvedenih zaradi koronakrize, a ker ponovno beležijo porast epidemioloških številk, je to padlo v vodo oziroma so dan svobode, kot so ga poimenovali, prestavili na 19. julij. Njihov minister za zdravje Matt Hancock pa je ob razglasitvi bolj spodbudnih podatkov kot v zadnjem času, ko je številke poganjala delta različica virusa, opozoril, da pozimi zdravstveno osebje znova čakajo težki dnevi, češ da je precepljenost oziroma čredna imunost prenizka.



Hancock je razkril, da se zadnje dni število covidnih pacientov, ki potrebujejo bolnišnično pomoč, zvišuje počasneje kljub velikemu poskoku okužb in da je število smrtnih žrtev nizko. Zelo pa ga skrbi slaba precepljenost proti gripi. Razkril je, da znanstveniki preverjajo, ali je varno hkrati prejeti cepivo proti covidu 19 in gripi. To bi zdravstvenemu osebju omogočilo hkratno izvedbo obeh programov cepljenja. Izrazil je upanje, da bo prebivalstvo s tretjim odmerkom doseglo dobro zaščito pred covidom 19 ter da bodo pred gripo zaščitili večino prebivalstva.



Kljub temu pa pričakujejo težko zimo, a minister upa, da se bodo lahko izognili ponovitvi lanske. Ljudi je pozval, naj se pripravijo na nove omejitvene ukrepe pozimi.

