Minister v elementu: na poroki skočil na mizo in odpel Thompsona (VIDEO)

Medtem ko je bilo za konec tedna v Sloveniji vse v znamenju poroke leta, pa pri sosedih odmeva petje na poroki enega od vidnejših ministrov.

Minister za obrambo, eden vodilnih politikov v BiH in podpredsednik SDP BiH, Zukan Helez, je javno zapel Thompsonovo pesem Moj Ivane, po vrsti obtožb na njegov račun pa se je na Facebooku oglasil in pojasnil, da gre za domoljubno pesem.

Kritike zavrnil, rekoč, da gre za domoljubno pesem

Heleza so čez vikend posneli, kako stoji na mizi na poroki v Livnu in poje pesem Marka Perkovića Thompsona, kar je sprožilo veliko odpora na družbenih omrežjih. Kritiki, zlasti iz bošnjaške SDA in srbskih medijev, so ga obtožili, da promovira pevca, ki ga povezujejo z ustaško ideologijo.

V svojem odgovoru na Facebooku je Helez pojasnil, da ga je pesem spomnila na otroštvo in rodni Kupres.

Poudaril je, da gre za domoljubno pesem. »To je bil trenutek, ko so me, tako kot vsakega človeka, preplavili spomini – na moje otroštvo, na ljudi, ki jih ni več, na hišo, kjer sem se rodil, na stare prijatelje, ki jih redko vidim, in na moj domači kraj,« je oznanil.

»Pesem, ki sem jo zapel, ni žaljiva, ne žali nikogaršnjih verskih ali narodnih čustev, je domoljubna pesem,« je še dodal minister.

Kritizirali so ga zlasti mediji v Banjaluki, kot je Buka magazin, ki je zapisal, da bi moral tej potezi slediti njegov odstop, njegovo petje pa naj bi žalilo Srbe. Radiotelevizija Republike Srbske je izjavila, da Thompson v svojih pesmih in koncertih poveličuje ustaše in NDH, vključno z zločini, ki jih je ustaška država zagrešila nad Srbi.