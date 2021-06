Minister strastno poljubljal pomočnico, kazen je bila huda (VIDEO)

Matt Hancock. FOTO: Pool Reuters

Zaradi kršenja vladnih ukrepov za zajezitev pandemije covida 19 in afere, ki jo je s tem sprožil, je danes Hancock vendarle odstopil. O tem je premierja pisno obvestil.

Britanski premierje bil v zadnjih dneh pod vse večjim pritiskom, naj zamenja ministra za zdravje. Kamere so namreč posnele, kako se ministerstrastno poljublja z visoko uradnico, materjo treh otrok (pa ne njegovih), je poročal The Sun, ki je tudi prvi objavil posnetek.Incident se je zgodil v začetku maja, ko je bilo tovrstno vedenje zaradi protikoronskih ukrepov prepovedano. Ministru za zdravje zaradi tega očitajo, da je hinavec.Minister, sicer poročeni oče (tudi treh otrok), je državljane vsakodnevno opozarjal, naj se držijo strogih pravil, do sebe pa je bil očitno prizanesljivejši. Potem ko je posnetek poljubljanja prišel v javnost, se je sicer opravičil, kar je biloza Johnsona dovolj, da je dejal, da je zadeva s tem zanj zaključena, toda za javnost se je šele pravzaprav dobro začela.