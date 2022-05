Oglasila sta se starša pogrešane Maddie

Mineva 15 let, odkar je izginila Maddie McCann iz portugalskega letovišča Praia da Luz, kjer je bila na počitnicah s staršema. Njeno izginotje pa še vedno buri duhove. Pred nedavnim so vendarle imenovali glavnega osumljenca za njeno ugrabitev. Gre za obsojenega pedofila in posiljevalca Christina Bruecknerja (44), ki naj bi ubil Madeleine. Več o tem preberite tukaj.

Starša Kate in Gerry McCann sta ob obletnici zapisala, da tudi tokrat ni nič lažje kot prejšnja leta. »Minilo je že toliko časa. Veliko ljudi govori o potrebi po zaključku, ampak nama se je to vedno zdelo nekoliko čudno. Madeleine bo vedno najina hči in zgodil se je grozljiv zločin,« sta zapisala na strani na facebooku, posvečeni iskanju njune hčere, ki bi maja dopolnila 18 let. »Res je, da negotovost rodi šibkost, znanje in dokončnost pa dajeta moč. Ravno zaradi tega potrebujeva odgovore, resnico. To je nujno.«

Čeprav je od izginotja deklice minilo že veliko časa, sta starša povedala, da še vedno prejemeta številne dobre želje in imata podporo med ljudmi. »V veliko tolažbo nama je, da je po vsem tem času Madeleine še vedno v srcih in mislih številnih ljudi. Hvala vam.«