Mimoidoče pršil s solzivcem

metra razdalje – sicer te doleti solzivec!

Predvsem mladim ne zaupa, je jezen 71-letnik, ki se je v Nemčiji z novim koronavirusom spopadel na svoj način. Tisti, ki se mu je preveč približal, je doživel pravi šok!Upokojenec je v Aachnu namreč mimoidoče na varni oddaljenosti držal kar s solzivcem, poročajo nemški mediji; tiste, ki niso spoštovali njegovih zahtev, pa je brez usmiljenja ali pomisleka popršil z njim. Takšna usoda je doletela skupino tekačev in pa dva kolesarja, ki še vedno ne morejo verjeti, kaj jih je doletelo med nedolžno rekreacijo, a možakar vztraja, da so si takšno klofuto zaslužili, saj da so s svojo malomarnostjo nevarno ogrožali njegovo zdravje, povrhu pa še odmahovali z roko ob njegovih svarilih. In čeprav upokojenec vztraja, da je s svojim ravnanjem zgolj poskušal slediti napotkom vlade in zdravstvene stroke ter ohranjati ustrezno razdaljo, mu bo na sodišču morda trda predla zaradi povzročitve telesne poškodbe in motenja prometa. Kolesarja, ki sta se po napadu s solzivcem komajda izognila prometni nesreči in varno sestopila s koles, sta namreč po dogodku poklicala policijo, ki je kmalu izsledila možakarja in zadevo vzela v svoje roke.Tako v Nemčiji kot večini drugih držav sveta priporočajo poleg upoštevanja drugih varnostnih ukrepov najmanj meter in pol razdalje z neznanci oziroma tistimi, ki niso člani našega gospodinjstva.