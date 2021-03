Mimo zemlje letel asteroid, če bi padel na Zemljo, bi lahko uničil celotno državo

Največji asteroid, ki bo letos letel mimo Zemlje, je bil v nedeljo najbliže našemu planetu. Asteroid ima premer nekaj sto metrov, Zemljo pa je po oceni Nase obšel na razdalji okoli dva milijona kilometrov, kar je petkrat več od razdalje med Zemljo in Luno. Asteroid z oznako 2001 F032, ki obkroži Sonce vsakih 810 dni, je Zemljo obšel s hitrostjo okoli 124.000 kilometrov na uro, najbližje pa je bil ob 17.02 po srednjeevropskem času. Pri Nasi so že pred prihodom asteroida sporočili, da ni nevarnosti, da bi trčil v Zemljo.



»Zelo natančno poznamo orbitalno pot (asteroida) 2001 F032 okoli Sonca, odkar je bil pred 20 leti odkrit in ga vse od takrat spremljamo,« je povedal direktor Centra za proučevanje objektov blizu Zemlji Paul Chodas. Zemlji naj bi se ta asteroid znova približal šele leta 2052.



Če bi padel na Zemljo, bi asteroid te velikosti lahko uničil celotno državo, je dejal strokovnjak za asteroide pri Evropski vesoljski agenciji Detlef Koschny.

