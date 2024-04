Ogromno premoženje bosta darovala. Gresta v religijo, v kateri pometajo, da ne stopijo na žuželke

Medtem ko v zahodnem svetu marsikateri premožni ljudje še na smrtni postelji ne bi izpustili iz rok niti centa, je v Indiji odrekanje zemeljskim rečem, kot je denar, na stara leta tradicija. Pred kratkim se je za takšno potezo odločil par iz indijske zvezne države Gudžarat.

Zakonca bosta celotno premoženje 200 milijonov rupij (okoli 24 milijonov evrov) namenila v dobrodelne namene, v kratkem pa bosta postala džainistična meniha. Džainizem je indijska religija, za katero je značilna poudarjena skromnost, njihovi menihi pa živijo le od tistega, kar jim kdo podari, in prisegajo na nenasilje. S seboj nosijo metlo, s katero pometajo pred seboj, da ne bi po nesreči pohodili kake žuželke.

Za potezo sta ju navdušila otroka.

Bhaveš Bhandari in njegova žena sta bila uspešna v donosnem gradbenem poslu in si nabrala zavidljivo bogastvo. Živela sta v razkošnih hišah, se vozila z dragimi avtomobili in si nasploh privoščila vse, kar jima je poželelo srce. Vsemu temu sta se zdaj odrekla. Za džainizem sta ju navdihnila otroka, 16-letni sin in 19-letna hči. Par se bo vsemu svojemu imetju odrekel 22. aprila. Bogastvo sta sicer začela podarjati februarja. Na ta dan bosta prekinila vse vezi s svojimi družinami in se bosa podala na potovanje po Indiji.

Niti žuželk nočejo pohoditi. FOTO: Getty Images

Leta 2017 je odmevala podobna odločitev para iz Madža Pradeša. Zakonca nista le podarila vsega bogastva, pač pa tudi zapustila triletno hčerko. Lani sta, denimo, džainistična meniha postala tudi trgovec z diamanti in njegova žena. Tako sta se odločila pet let po tem, ko je njun posvojeni sin storil enako.

Džainizem je s šestimi milijoni privržencev med najmanjšimi glavnimi svetovnimi religijami. Imajo okoli 6000 redovnic in 2500 menihov. V Indiji imajo džainisti eno od vodilnih vlog v gospodarstvu in politiki. Med drugim trg diamantov upravljajo korporacije, ki jih vodijo prav oni. Pripadniki te religije ne jedo, pijejo ali potujejo po sončnem zahodu in vedno vstanejo pred sončnim vzhodom. Ne verjamejo, da je svet ustvarilo neko višje bitje, prepričani pa so, da si z lastnimi dobrimi dejanji kujemo kakovost tega živjenja in vseh naslednjih.