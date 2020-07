Milijonski dobitek delil s prijateljem

Več kot dva tisoč dijakov ostalo brez maturantskega izleta

Dijaki in maturanti, ki bi se morali konec avgusta in na začetku septembra s turistično agencijo Kompas odpraviti na zaključni izlet v Sarajevo in Črno goro, bodo ostali doma. Kot so sporočili iz agencije, so sprejeli odločitev, da letošnji maturantski izlet prestavijo v zgodnje poletje 2021. Zapisali so, da sta kakovost potovanj in skrb za varnost ter zdravje potnikov in zaposlenih