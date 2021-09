Milijonom mobilnikom z androidom blokirali google maps, gmail in youtube. Ste med njimi?

Največji spletni brskalnik na svetu Google je potrdil, da bodo nekateri mobilniki z operacijskim sistemom android te dni izgubili dostop do njegovih aplikacij, kot so denimo gmail, zemljevidi, koledar, trgovina, youtube in druge (uporabnik bo prekinitev zagotavljanja storitev opazil tako, da se na napravi ne bo več mogel vpisati v Googlov račun). Prizadeti bodo lastniki mobilnikov, na katerih je nameščen android 2.3, ki so ga na mobilne naprave začeli nameščati leta 2010. Kakšna je rešitev? Nadgradnja operacijskega sistema ali nakup novega mobilnika. Do nekaterih storitev, kot je denimo gmail, je sicer mogoče dostopati tudi pred brskalnika na mobilnem telefonu, le nekoliko drugačen vmesnik bo.



Google je pojasnil, da podporo ukinjajo, ker da želijo zagotoviti varnost svojim uporabnikom.

