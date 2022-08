Milijoni ostali brez doma, v poplavah več kot tisoč mrtvih

Pakistan je prizadela ena največjih okoljskih in humanitarnih kriz v zadnjih letih. Zaradi hudih poplav, ki jih je povzročilo monsunsko deževje, so oblasti že zaprosile za pomoč svetovne voditelje. Čeprav so se že odzvali Združene države Amerike, Združeni arabski emirati in Velika Britanija, potrebujejo še veliko več finančne pomoči, je dejal predstavnik pakistanskega notranjega ministrstva. Od junija, ko so se začeli močni nalivi, je umrlo že več kot tisoč ljudi, okrog 33 milijonov pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Vlada je pred dnevi razglasila izredne razmere in mobilizirala vojsko, da bi se spopadla s »katastrofo epskih razsežnosti«, kot je poplave označil pakistanski minister za okoljske spremembe Sherry Rehman.

Več tisoč prebivalcev severozahodnega dela države, kjer je reka Kiber Paktunkva prestopila bregove, je moralo čez noč zbežati na varnejša območja. Čeprav so si tako rešili življenje, pa se je mnogim paralo srce, ker so morali zapustiti domove. »Hiša, ki smo jo zgradili z leti trdega dela, je izginjala pred našimi očmi. Sedeli smo ob robu ceste in nismo mogli drugega kot opazovati, kako naša sanjska hiša tone,« je grozo opisal 23-letni Džunaid Khan.

Po navedbah pakistanskih oblasti je letošnje monsunsko deževje primerljivo s tistim iz rekordnega leta 2010, ko so poplave zahtevale 2000 življenj, skoraj petina države pa je bila pod vodo. Letos je poleg ogromno domov uničenih tudi dva milijona hektarjev kmetijskih površin, 3100 kilometrov cest in 149 mostov, pod deročo vodo pa se je zrušil tudi hotel s 150 sobami.