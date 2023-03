Milijone zapustila vodovodarju

Otrok ni imela, zato so se bogastva nadejali nečak in drugi sorodniki. A so se lahko ob branju oporoke le prijeli za glavo: pokojnica je namreč vse svoje premoženje zapustila osebi, ki je oni sicer niso poznali, a kot kaže, je bila zelo pomembna v življenju gospe iz Spodnje Avstrije. Vodoinštalaterju.

Ta je zdaj bogatejši za več kot tri milijone evrov, njegov odnos s pokojno pa družini ni povsem jasen. Čeprav se je izkazalo, da je mladega moškega že veliko prej imenovala za svojega zakonitega zastopnika in svojo odločitev potrdila tudi pri notarju, nekaj premoženja pa mu je z darilno pogodbo namenila že pred smrtjo. Nato pa ga je izbrala tudi za edinega dediča, ki je tako postal lastnik več nepremičnin. Svojci so zgroženi in prepričani, da je v ozadju prevara ali izsiljevanje, a pravni strokovnjaki skomigajo z rameni, češ da je primerov, ko za starostnike skrbijo osebe, ki niso sorodniki in so za svojo dobroto tudi poplačani, čedalje več. Kot kaže, podobna razlaga velja za zgodbo iz Klosterneuburga. Ženska je ovdovela leta 2018: po pol stoletja je ostala brez moža in kot kaže tudi brez podpore širše družine. Vodoinštalater naj bi ji priskočil na pomoč pri vdoru vode v klet in težavah z grelnikom, nato pa naj bi postal tudi njen zaupnik in podpora pri številnih drugih opravilih, denimo, pri prevozih do zdravnika, trgovine itn.

Družina navedbe zavrača, saj naj bi vdovi najprej pomagala sestra, a jo je starostnica potem začela zavračati in postopoma iz svojega življenja izključevati vso družino. Vzrok za to bi lahko tičal v demenci, ki so ji jo ugotovili kmalu po moževi smrti, pridružile pa so se še druge zdravstvene težave. Toda po razpoložljivi pravni dokumentaciji je bila gospa ob sprejemanju pomembnih odločitev vseskozi prištevna in v noben podpis ni bila prisiljena. Užaljeni svojci lahko poskusijo svoje iztržiti s civilno tožbo, a jim odvetniki napovedujejo neuspeh, upajo pa, da bi dedič pokazal sočutje in jim odstopil dobrine, ki nimajo denarne vrednosti, na primer družinske fotografije in druge spominke.