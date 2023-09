Milijonar išče asistenta, ki bo z njim potoval po svetu. Plača 35.000 evrov

Avstralski milijonar Matthew Lepre z oglasom za delo išče osebo, ki bi z njim potovala po svetu, za ta »sanjski poklic«, kot so ga nekateri opisali, pa ponuja plačo 35.000 evrov. 31-letni bogataš se ukvarja s spletno trgovino, v prostem času pa potuje po svetu in išče asistenta ali asistentko, ki bi se mu pridružila na potovanjih, pišejo tuji mediji. V zadnjih petih letih je obiskal vsaj 30 držav.

Išče marljivo osebo

»Iščem marljivo osebo, ki bi mi pomagala pri delu. Potrebujem desno roko, ki bi mi pomagala na potovanjih in pri administrativnih nalogah,« je povedal.

Prijavijo se lahko tudi osebe brez predhodnega znanja na tem področju, pomembno je le, da imajo veljavni potni list, da imajo radi potovanja, da so natančni v delu in da lahko kadar koli prekinejo svoj vsakdan in skočijo na letalo.

Lepre novemu kandidatu celo obljublja, da bo lahko vozil njegove dragocene avtomobile.

V preteklosti je že objavil podoben oglas. Pred štirimi leti, za osebnega pomočnika. Takrat se je na oglas prijavilo 70.000 kandidatov, delo pa je na koncu dobila nekdanja asistentka oblikovanja. Istega leta je iskal tudi osebnega fotografa, ki bi potoval skupaj z njim, in mu ponujal 32.000 evrov.

Če vas služba zanima, se na oglas lahko prijavite prek njegove spletne strani Ecom Warrior Academy.