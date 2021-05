Milijon evrov za človekoljubne projekte prineslo nagrado MK Group

Skupina MK Group je izvedla tudi velik regionalni projekt Zahvala herojem, ki je 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu v znak zahvale za njihov junaški trud zagotovila brezplačen oddih v hotelih skupine MK Group v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Skupina MK Group je v zadnjih petih letih sicer izvedla približno 500 družbeno odgovornih akcij v vrednosti petih milijonov evrov ter je partner za več kot 120 podjetij, s katerimi poslujejo.



»Zahvaljujemo se fundaciji Trag, ki je prepoznala prizadevanja skupine MK Group, da svoj program korporativne filantropije gradi na donacijah nacionalnega pomena in aktivno pomaga najbolj ranljivim skupinam. Tudi preteklo leto so bile naše družbeno odgovorne aktivnosti usmerjene v pomoč pri bojevanju s koronavirusu. Zagotovili smo močno podporo nacionalnim zdravstvenim sistemom v Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer nas najbolj poznajo po Zahvali herojem. Nadaljevali smo z dolgoročnimi projekti, osredotočenimi na varstvo otrok. Naložbe v zdravstvo, izobraževanje in programe namenjene mladim ostajajo naša strateška zaveza,« je povedal podpredsednik skupine MK Group Aleksandar Kostić.



Priznanje podeljuje fundacija Trag, ki že štirinajsto leto zapored nagrajuje podjetja in posameznike, ki so v preteklem letu na trajnosten in učinkovit način podprli pobude za skupno dobro. Podporniki nagrade so ZDA, Evropska unija in Balkanski fond za demokracijo.



»Lansko leto je bilo izjemno težko in zahtevno, še posebej, ker imajo nagrade, ki jih podeljujemo za leto 2020, dodatno vrednost. Čestitke skupini MK Group za prejem nagrade Virtus, še posebej pa za njen prispevek k človekoljubju na nacionalni ravni. S svojimi aktivnostmi so pokazali zavzetost, kontinuiteto in strateško usmeritev tako finančnih kot blagovnih donacij. Verjamemo, da bo njihov primer spodbudil razvoj lokalne filantropije in vlaganja v skupno dobro,« je povedala direktorica za človekoljubje in partnerstva pri fundaciji Trag Marija Mitrović.

