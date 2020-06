Milijarder tudi s slovensko pomočjo

8 bilijard ameriških dolarjev je vrednost premoženja 2095 milijarderjev na svetu.

Francozi v ospredje

Francoise Bettencourt Meyers je najbogatejša Evropejka.

FOTO: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

76 milijard dolarjev je vredno premoženje najbogatejšega Evropejca, Francoza Bernarda Arnaulta, prvega moža korporacije LVMH.

Za 14,2 milijarde dolarjev je v enem samem letu Qin Yinglin s prašiči povečal svoje premoženje.

Vpliv svinjske mrzlice

V enem letu je Qin Yinglin s prašiči povečal svoje premoženje za več kot 14 milijard dolarjev. FOTO: Weibo

Zmagovalec koronakrize

Najbogatejši Evropejec je prvi mož koncerna LVMH Bernard Arnault. FOTO: Reuters

Ženske in mladi

Lestvica

Poslovna revija Forbes je kot vsako leto pripravila lestvico najbogatejših zemljanov. Kot so zapisali v obrazložitvi, gibanje njihovega bogastva lahko spremljate na njihovi spletni strani, saj vrednost premoženja računajo na podlagi gibanja delnic podjetij, v katerih so lastniki ali solastniki, in sprememb menjalnih tečajev. Zadnji datum, ki so ga upoštevali pri sestavi letošnje lestvice najbogatejših, je bil 17. marec, zato je povsem možno, da se je zaradi gibanja vrednosti delnic vrstni red spremenil, a na vrhu zagotovo ne.

Najbrž se vam ne bo utrnila solza pomilovanja za »ubogimi« bogataši, ki jih je tako kot veliko večino ljudi na svetu prizadela pandemija. Ameriška poslovna revija Forbes, ki vsako leto objavi lestvico najbogatejših ljudi na svetu, je letos naštela 2095 milijarderjev, kar je 58 ultrabogatašev manj, kot jih je bilo lani. Nekaj malega čez polovico tistih, ki so se uvrstili na Forbesovo lestvico, je bilo letos manj premožnih kot lani. Vrednost premoženja teh najbogatejših ljudi na svetu je znašala 8 bilijard ameriških dolarjev, kar je za kar 700 milijard dolarjev manj kot lani.In kdo je na vrhu seznama dva tisoč zemljanov, ki imajo pod palcem toliko premoženja kot približno 4,6 milijarde navadnih prebivalcev ali več kot 60 odstotkov vseh na planetu? Že tretje leto zapored je najbogatejši Američan, lastnik spletne trgovine Amazon. Čeprav je moral lani poleti, ko se je po 25 letih ločeval, svoji ženi, s katero imata štiri otroke, prepustiti 36 milijard dolarjev, je zdaj v juniju vreden 113 milijard. Premoženje njegove nekdanje žene pri Forbesu ocenjujejo na skoraj 50 milijard ameriških dolarjev.Drugo mesto na lestvici že nekaj let zaseda soustanovitelj Microsofta, Američanovo premoženje je vredno 98 milijard dolarjev.Na tretjem mestu najdemo najbogatejšega Evropejca, moža, ki drži roko nad korporacijo LVMH, francoskim konglomeratom, katerega kratica je sestavljena iz imen podjetij Louis Vuitton in Moët Hennessy. Korporacija LVMH ima v lasti približno 70 svetovno znanih blagovnih znamk, od modne industrije (Christian Dior, Fendi, Lous Vuitton …), izdelovalcev vrhunskih vin, šampanjcev in žganih pijač (Dom Perignon, Moët&Chandon, Glenmorangie, Hennessy), izdelovalcev ur in nakita (Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Tiffany & Co.) do hotelov, ladjedelnic, luksuznih jaht, koles (Pinarello).Novembra lani je LVMH za 16,2 milijarde dolarjev kupil ameriško draguljarno Tiffany & Co., kar je bil najdražji nakup luksuzne znamke v zgodovini. In ravno ta nakup naj bi Arnaulta ponesel v višave, da se je z 76 milijardami dolarjev vrednim premoženjem prebil na tretje mesto, s katerega je izrinil, ameriškega finančnika in investitorja, lastnika družbe Berkshire Hathaway, ki je zasedel četrto mesto s premoženjem, vrednim 67,5 milijarde dolarjev.Peti na lestvici je soustanovitelj Oracla, podjetja, ki se ukvarja z razvojem in izdelovanjem programskih sistemov za upravljanje podatkovnih baz, Newyorčan, čigar premoženje je po oceni novinarjev Forbesa vredno 59 milijard dolarjev. Ellison je bil do leta 2014 tudi glavni direktor podjetja, od takrat pa je le šef nadzornega sveta in še vedno glavni tehnični direktor podjetja.Od šestega do desetega mesta najdemo Španca, lastnika korporacije Inditex, kamor spadajo verige trgovin s tekstilom Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear. Njegovo premoženje je vredno 55 milijard. Naslednji, sedmi po vrsti, je ustanovitelj in lastnik Facebooka, Američan naj bi bil vreden le nekaj milijonov dolarjev manj kot Ortega pred njim. Nato se na osmem, devetem in desetem mestu zvrtijoin, dediči ustanovitelja največje ameriške trgovske verige Walmart. Vsak od njih je vreden približno 54 milijard dolarjev.Največji skok na lestvici najbogatejših je naredil Kitajec, najbogatejši rejec prašičev na svetu. Letos se je z 18,5 milijarde dolarjev uvrstil na 43. mesto, a je v primerjavi z lansko uvrstitvijo bogatejši za kar 14,2 milijarde. Zaradi epidemije svinjske mrzlice, ki je za skoraj dve tretjini zmanjšala črede prašičev na Kitajskem, je cena svinjine tako poskočila, da je tudi Yinglin skočil po lestvici navzgor.Od novincev med milijarderji, teh je kar 178, je absolutni zmagovalec, kitajsko-ameriškiustanovitelj in direktor podjetja Zoom Video Communications. V času pandemije koronavirusa je obogatel prav zaradi svoje spletne platforme Zoom, ki se uporablja za avdio- in videokomunikacijo in je zelo primerna za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih dejavnosti prek računalniške povezave. Velika večina slovenskih učencev, dijakov in študentov je med koronakrizo uporabljala prav zoom za šolanje na daljavo pa tudi v gospodarstvu so to računalniško orodje uporabljali za delo na daljavo. Yuan, ki je doma v kalifornijskem mestu San Jose v tako imenovani Silicijevi dolini, je med krizo tudi delal od doma, uporabljal svoje spletno orodje in se mimogrede dokopal do 5,5 milijarde dolarjev vrednega premoženja.Vseh 178 novih milijarderjev na Forbesovi lestvici je skupaj vrednih 369 milijard dolarjev, največ, kar 80, jih prihaja iz Kitajske, 44 iz ZDA, 12 iz Indije, devet iz Nemčije, pet iz Rusije, po štirje pa iz Kanade, Brazilije in Singapurja.Posebno kategorijo predstavljajo ženske milijarderke, ki jih je letos deset manj kot lani, ko jih je bilo 244. Najbogatejša zemljanka je Alice Walton, dedinja Walmarta, ki ji sledi, pravnukinja ustanovitelja francoskega kozmetičnega velikana L'Oreal, njeno premoženje je vredno skoraj 50 milijard dolarjev. Blizu ji je tudi(žena lani preminulega milijarderja, pred smrtjo sedmega najbogatejšega človeka na svetu), katere premoženje je letos znašalo nekaj več kot 38 milijard dolarjev.V kategorijo milijarderjev, mlajših od 30 let, se je letos uvrstilo 10 ljudi. Med njimi je zagotovo najbolj znana članica klana Kardashian, ki je s svojo kozmetično linijo zaslužila milijardo dolarjev. Osemindvajsetletna Nemkaje vredna 1,2 milijarde dolarjev po zaslugi očeta, ki ji je podaril 37,4-odstotni delež v družinskem medijskem imperiju. Najbogatejši pa je Irec, ustanovitelj plačilnega start-up podjetja Stripe, ki je pri manj kot 30 letih že pridobil premoženje, vredno 3,2 milijarde dolarjev.