Milijarder kritičen do milijarderja: to si o Elonu Musku misli Bill Gates

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je v pogovoru za Financial Times ostro kritiziral milijarderja Elona Muska in dejal, da s svojim ravnanjem v vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa kot najbogatejši človek na svetu pobija najrevnejše otroke na svetu. Gates je izrazil tudi ogorčenje nad Muskovo vlogo pri zapiranju Ameriške agencije za mednarodni razvoj (Usaid).

99 odstotkov premoženja bo razdal.

»Podoba najbogatejšega človeka na svetu, ki pobija najrevnejše otroke na svetu, ni lepa,« je dejal Gates in dodal, da je Musk odgovoren za prekinitev ameriške pomoči otrokom, okuženim z virusom HIV v Mozambiku. Gates je Elona na televizijski postaji CNN kritiziral že februarja, ko je hvalil vlogo Usaida pri reševanju življenj po svetu in utrjevanju odnosov ZDA s svetom. Usaid je bila ena prvih agencij, nad katero so se spravili Musk in njegovi kolegi iz Trumpovega urada za vladno učinkovitost.

Gatesove kritike prihajajo sočasno z najavo, da bo njegova dobrodelna fundacija v naslednjih 20 letih porabila 200 milijard dolarjev, nato pa bo ukinjena. »To nam daje jasen namen. Imeli bomo veliko več denarja, ker bomo v 20 letih porabili manj sredstev, namesto da bi si prizadevali, da bi bili večna fundacija,« je poudaril ustanovitelj Microsofta ter napovedal, da bo do konca življenja razdal 99 odstotkov svojega premoženja.

Elon Musk s svojimi dejanji vzbuja predvsem zgražanje. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters