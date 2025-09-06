Milano v solzah: tisoči se poslavljajo od modnega velikana Giorgia Armanija (FOTO)

V Milanu se na tisoče žalujočih danes poslavlja od italijanskega modnega velikana Giorgia Armanija, ki je umrl v četrtek po več mesecih slabega zdravja v starosti 92. let. Zasebni pogreb bo v Milanu v ponedeljek, ko bo v prestolnici italijanske mode in gospodarski metropoli Italije tudi dan žalovanja.

Javnost bo pokojnemu Armaniju izkazala spoštovanje ta vikend, ko bo njegova krsta ležala v stavbi Armani Teatro na milanski ulici Bergognone 59, kjer je bila nekoč tovarna čokolade. Na Armanijevo prošnjo so stavbo leta 2001 preuredili v minimalističen, a razkošen sedež podjetja, kjer je Armani tudi predstavljal svoje kreacije.

Ljudje čakajo v vrsti, da bi se poklonili velikemu oblikovalcu. FOTO: Claudia Greco Reuters

Ko so se danes ob 9. uri odprla vrata Armani Teatra, je v vrsti čakalo že na stotine ljudi, na čelu s številnimi zaposlenimi v skupini Armani, vsi v črnih žalnih oblačilih in črnih sončnih očalih, poroča francoska tiskovna agencije AFP.

Lesena krsta leži v zatemnjeni sobi, na krsto pa so položene bele rože in je obdana z belimi papirnatimi lanternami. Javno slovo od modnega velika bo danes ves dan, pa tudi v nedeljo.

Krsta slovečega oblikovalca. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Najprej želel postati zdravnik

Armani, kralj imperija luksuznega življenjskega sloga, vrednega milijarde evrov, je bil znan potem, da je hollywoodske igralce, pop zvezde in kraljeve družine oblačil v preproste, a izvrstno krojene kreacije. Umrl je le nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice njegove modne hiše na Milanskem tednu mode.

FOTO: Manon Cruz Reuters

Rodil se je 11. julija 1934 v Piacenzi na severu Italije. V mladosti se je najprej vpisal na medicinsko fakulteto, a se je nato po krajšem delu kot opremljevalec izložbe ene od milanskih veleblagovnic preusmeril v modo. Leta 1973 je odprl svoj modni studio v Milanu in dve leti kasneje ustvaril svojo prvo istoimensko kolekcijo.

Kot ikona italijanske mode je Armani zaslužen za številne nove modne trende na rdečih preprogah, potem ko je leta 1983 v Los Angelesu odprl pisarno, da bi lahko oblačil znane osebnosti in tudi povedal, da mu je kinematografija zagotavljala neizčrpen vir navdiha.

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Brez potomcev, kdo bo naslednik?

Kasneje je svojo dejavnost razširil na visoko modo, notranjo opremo, hotele, parfume in čokolade, pri tem pa ohranil trden nadzor nad blagovno znamko in zgradil predano ekipo, ki je postala njegova družina. Sam ni imel svojih potomcev, zato njegova smrt po pisanju AFP že odpira vprašaje o prihodnosti njegovega imperija.

FOTO: Remo Casilli Reuters

Njegovi nečakinji Roberta in Silvana Armani že delata za skupino, njegov nečak Andrea Camerana pa je član upravnega odbora. Pantaleo Dell'Orco, s katerim je Armani dolga leta gojil zelo tesne odnose, vodi oddelek za moško modo in je letos na modnih revijah namesto Armanija tudi sprejemal čestitke.

V izjavi ob njegovi smrti so se njegova družina in zaposleni zavezali, da bodo »zaščitili, kar je zgradil, in nadaljevali z njegovim podjetjem v njegov spomin«.