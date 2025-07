Michelinove zvezdice na vesoljskem jedilniku

Zaradi filmov in serij, ki hrano v vesolju pogosto prikazujejo kot vsak dan enake kašaste obroke nedoločljivih barv, je marsikdo prepričan, da se zunaj Zemlje ne je dobro. To pa še zdaleč ne drži, na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) se namreč astronavti ponašajo z zelo pestro prehrano, uživajo sveže sadje in zelenjavo.

No, v kratkem bodo tamkajšnji obroki prešli še na višjo raven, na postajo se namreč odpravlja priznana francoska astronavtka Sophie Adenot, poslanstvo njene tokratne misije pa je samo eno – prinesti gurmansko kulinariko v vesolje. V sodelovanju z nagrajeno francosko chefinjo Anne-Sophie Pic, ki ima največ Michelinovih zvezdic med kuharicami na svetu, kar 10, bo Adenotova v vesolje popeljala vrhunske jedi.

Dobitnica številnih posebnih priznanj, tudi medalje za izpeljavo akcij za spodbujanje enakosti spolov v znanosti, je izbrala jedi, ki navdušijo brbončice in ponudijo tudi čustveno tolažbo. Med njimi so gosja pašteta foie gras na briošu, jastogova juha z rakovico in kumino, dušena govedina in čokoladna krema. Te jedi naj bi (predvsem francoskim) astronavtom pomagale ohraniti povezavo z njihovimi koreninami in kulturo, kar je bistvenega pomena za njihovo psihološko dobrobit.

Adenotova ima na tokratni misiji gurmansko poslanstvo. FOTO: Profimedia

Gurmanska hrana v vesolju ni le razkošje, temveč ima pomembno vlogo pri ohranjanju morale in medsebojnih odnosov med člani posadke, saj astronavti na tak način delijo okuse svoje kulture s kolegi iz drugih držav. Vsak deseti obrok na ISS je poseben, pripravljen v sodelovanju s priznanimi kuharji. Sophie Adenot bo s svojo misijo in sodelovanjem z Anne-Sophie Pic postavila nove meje v gastronomiji, saj bo francoska kulinarika prvič postala del vesoljskih misij.