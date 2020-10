Meteorologi objavili dolgoročno napoved za zimo

Svetovni meteorološki servis AccuWeather je objavil dolgoročno vremensko napoved za Evropo. Uvodoma so zapisali, da se Evropa spopada z novim valom koronavirusa, zaradi česar prihajajo v veljavo nova strožja pravila le nekaj tednov pred začetkom zime.



»Čeprav še ni povsem jasno, kaj bo s pandemijo v naslednjih mesecih, pa je naša ekipa skoraj prepričana, kakšne vremenske pogoje lahko Evropejci pričakujemo to zimo,« so zapisali.



Pri prehodu iz jeseni v zimo napovedujejo, da bodo številne nevihte prizadele jug Evrope in območja ob Sredozemskem morju. »Menim, da bo nekaj podobnega, čemur smo bili priče v preteklih letih v Španiji, na Portugalskem in južni Franciji in da bo polno neviht,« je ocenil meteorolog Alan Reppert, ki je pri AccuWeatherju od leta 2001. Lizbona, Madrid, Barcelona, Nica, Rim, Atene in Bukarešta so mesta, ki lahko po njegovem mnenju prihodnjo zimo pričakujejo precej bolj nevihtno vreme. Nevihte bodo ogrozile življenja in premičnine v vseh regiji, dodajajo.

Poplave na Balkanu, nevihtne in orkanske burje pri sosedih

Meteorologi našim južnim sosedom za letošnjo zimo napovedujejo večje število nevihtnih in orkanskih vetrov, ki bodo prišli iz dinarskih Alp v vzhodno Italijo, zato Italijani na območju Alp lahko v bližini Jadranskega morja pričakujejo več snega.



Čeprav za jug Evrope napovedujejo zelo nevihtno zimo, pa to še ne pomeni, da bo veliko snega. V decembru bi ga bilo lahko nekaj, januarja in februarja pa so napovedi slabše.

Velika Britanija in srednja Evropa

Na območju severne Evrope bo možnost padavin v zimskem času bolj izjema kot pravilo, zato bodo tamkajšnji prebivalci imeli težave s sušo, ocenjuje AccuWeather.



Tudi Severe Weather Europe je objavil dolgoročne napovedi za zimo. V Evropi pričakujejo nadpovprečne temperature, a te ne bodo bistveno odstopale od povprečnih temperatur. »To ne pomeni, da ne bo prisotnih hladnih front in hladnih dni, a pove, da ti ne bodo pogosti po vsem evropskem kontinentu,« so zapisali.