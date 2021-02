Meteorolog: To je snežna apokalipsa. V Moskvi že leta ni padlo toliko snega (VIDEO)

»To je snežna apokalipsa«

Rusko prestolnico Moskva so danes zajele močne snežne padavine in viharni veter. Davi je bila snežna odeja v Moskvi debela že 56 centimetrov. Možno je, da bo te dni padel rekord v količini snega iz leta 1956, ko je bilo v ruski prestolnici 60 centimetrov snega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sneg je zahteval tudi smrtno žrtev.Po podatkih ruskih vremenoslovcev je Moskva v petek doživela rekordno količino snežnih padavin po letu 1973. V nekaj več kot enem dnevu naj bi padlo 75 odstotkov količine snega, ki je sicer običajna za ves februar.Sneg, nizke temperature in sunki vetra do 65 kilometrov na uro so 12 milijonom prebivalcev ruske prestolnice povzročili številne težave v prometu. Nastali so prometni zastoji, pešci so imeli težave zaradi zasneženih pločnikov. S treh moskovskih letališč poročajo o zamudah okoli 130 letal, več kot 20 letov so odpovedali.Po podatkih moskovske civilne zaščite je pod težo snega popustilo tudi več streh v ruski prestolnici. V eni od poškodovanih zgradb je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax umrl en človek, dva zasuta človeka pa so reševalci uspeli rešiti.V četrtek je začelo snežiti, pričakujejo pa, da bo prenehalo v nedeljo. Meščane opozarjajo pred močnimi sunki vetra in jim svetujejo, naj se ne približujejo drevesom.»To je pravi snežni vihar, snežni armagedon, snežna apokalipsa. To ni opozorilo za vadbo, temveč opozorilo za boj,« je povedaliz meteorološke agencije Fobos.Na cestah je več kot 60.000 delavcev, ki čisti zasnežene ulice.