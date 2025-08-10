Meteorit treščil naravnost v hišo, znanstveniki odkrili nekaj osupljivega (VIDEO)

26. junija, sredi belega dne, je nad ameriško zvezno državo Georgia zažarela ognjena krogla. Nebesno telo je zaznala tudi NASA. Predrl je streho družinske hiše v mestu McDonough v okrožju Henry, analiza pa je razkrila nekaj osupljivega: kamen je starejši od same Zemlje.

Raziskovalci z Univerze v Georgii so analizirali fragmente in ugotovili, da gre za hondrit, najpogostejšo vrsto kamnitih meteoritov. Po njihovih izračunih je nastal pred več kot 4,6 milijarde let. »Ta meteorit je imel dolgo zgodovino, še preden je pristal v ZDA,« je povedal geolog Scott Harris.

Stotine prebivalcev Georgie in sosednjih zveznih držav je videlo ta pojav, mnogi so poročali o glasnem, bobnečem zvoku. Čeprav se je kamen med prehodom skozi atmosfero hitro manjšal, je ob udarcu še vedno letel s hitrostjo vsaj enega kilometra na sekundo. Lastnik hiše pravi, da okoli doma še vedno odkriva drobce vesoljskega materiala.

»To se dogaja vse pogosteje«

Najdeni primerek so poimenovali meteorit McDonough – to je že 27. uradno potrjeni meteorit na območju Georgie. »Nekoč smo pričakovali, da se bo kaj takega zgodilo enkrat na nekaj desetletij,« pravi Harris, in da so tovrstni pojavi zdaj precej pogostejši. »Sodobna tehnologija nam bo pomagala najti še več meteoritov,« dodaja.

Harris verjame, da bodo raziskave o sestavi in hitrosti takšnih teles pomagale pri razumevanju tveganj zaradi morebitnih prihodnjih udarov. »Nekoč – nikoli ne vemo kdaj – bo udarilo nekaj velikega in povzročilo katastrofo. Če se lahko pred tem zaščitimo, moramo to storiti,« opozarja.