Mesto hladijo z barvo, strokovnjak: takšni posegi imajo konkreten vpliv na zdravje

Dunaj, ena najgosteje poseljenih evropskih prestolnic, se že leta bori z izrazitim pojavom toplotnih otokov in nenehno išče načine za hlajenje mestnih površin. Umetniški kolektiv Holla Hoop iz Gradca se je izziva v avstrijski prestolnici lotil kreativno in dvorišče v stanovanjskem kompleksu Hanuschhof tik ob muzeju Heidi Horten Collection preoblikoval v barvito umetniško delo, ki pomembno vpliva na temperaturo in podnebje v mestu.

Vsako izmed 40 pobarvanih polj na dvorišču predstavlja eno leto.

V sklopu projekta so dvorišče prebarvali z inovativno barvo, ki je bistveno bolj odporna proti sončnim žarkom kot običajen temni asfalt. Posebni premaz odbija sončne žarke nazaj v atmosfero, kar zniža površinsko temperaturo tal za najmanj pet stopinj Celzija. Nanesena plast podlago ne le hladi, ampak tudi ščiti, saj zmanjšuje nastanek razpok in poškodb, ki jih povzročajo visoke temperature. Rezultat je opazno hladnejša mikroklima, ki koristi tako obiskovalcem muzeja kot zaposlenim, predvsem pa okoliškim prebivalcem.

Urbana umetniška intervencija v sklopu znanstveno-umetniškega projekta CO₂ntext je hkrati vizualen odziv na vse večje emisije ogljikovega dioksida v mestnih središčih. Vsako izmed 40 pobarvanih polj na dvorišču predstavlja eno leto, vsaka pika znotraj posameznega polja pa simbolizira milijardo ton emisij na svetovni ravni.

Umetniška intervencija v stanovanjskem kompleksu Hanuschhof vpliva na lokalno mikroklimo. FOTOGRAFIJI: Heidi Horten Collection

Temne asfaltne površine, ki prevladujejo v mestih, imajo izjemno nizek albedo (merilo za odbijanje svetlobe), ki znaša približno 0,1: to pomeni, da absorbirajo 90 odstotkov sončnega sevanja in povzročajo temperaturne razlike tudi do deset stopinj Celzija med središčem mesta in okolico.

Podporo projektu je izrazil tudi Hans-Peter Hutter, priznani strokovnjak za okoljsko medicino z Medicinske univerze na Dunaju, ki že vrsto let preučuje vplive podnebnih sprememb na zdravje. Po njegovem mnenju takšni projekti združujejo razumevanje znanosti, umetniško izražanje in neposreden vpliv na javni prostor, kar ne le učinkovito nagovarja javnost, temveč tudi spodbuja konkretne ukrepe za spopadanje s podnebnimi spremembami.