V BOJU PROTI VROČINI

Mesto hladijo z barvo, strokovnjak: takšni posegi imajo konkreten vpliv na zdravje

V središču Dunaja je nastala posebna talna poslikava. Inovativni premaz zmanjšuje segrevanje površin.
Fotografija: Inovativna barva odbija sončne žarke.
Odpri galerijo
Inovativna barva odbija sončne žarke.

S. I.
12.08.2025 ob 09:10
S. I.
12.08.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 0:18 min.

Dunaj, ena najgosteje poseljenih evropskih prestolnic, se že leta bori z izrazitim pojavom toplotnih otokov in nenehno išče načine za hlajenje mestnih površin. Umetniški kolektiv Holla Hoop iz Gradca se je izziva v avstrijski prestolnici lotil kreativno in dvorišče v stanovanjskem kompleksu Hanuschhof tik ob muzeju Heidi Horten Collection preoblikoval v barvito umetniško delo, ki pomembno vpliva na temperaturo in podnebje v mestu.

Vsako izmed 40 pobarvanih polj na dvorišču predstavlja eno leto.

V sklopu projekta so dvorišče prebarvali z inovativno barvo, ki je bistveno bolj odporna proti sončnim žarkom kot običajen temni asfalt. Posebni premaz odbija sončne žarke nazaj v atmosfero, kar zniža površinsko temperaturo tal za najmanj pet stopinj Celzija. Nanesena plast podlago ne le hladi, ampak tudi ščiti, saj zmanjšuje nastanek razpok in poškodb, ki jih povzročajo visoke temperature. Rezultat je opazno hladnejša mikroklima, ki koristi tako obiskovalcem muzeja kot zaposlenim, predvsem pa okoliškim prebivalcem.

Urbana umetniška intervencija v sklopu znanstveno-umetniškega projekta CO₂ntext je hkrati vizualen odziv na vse večje emisije ogljikovega dioksida v mestnih središčih. Vsako izmed 40 pobarvanih polj na dvorišču predstavlja eno leto, vsaka pika znotraj posameznega polja pa simbolizira milijardo ton emisij na svetovni ravni.

Umetniška intervencija v stanovanjskem kompleksu Hanuschhof vpliva na lokalno mikroklimo. FOTOGRAFIJI: Heidi Horten Collection
Umetniška intervencija v stanovanjskem kompleksu Hanuschhof vpliva na lokalno mikroklimo. FOTOGRAFIJI: Heidi Horten Collection

Temne asfaltne površine, ki prevladujejo v mestih, imajo izjemno nizek albedo (merilo za odbijanje svetlobe), ki znaša približno 0,1: to pomeni, da absorbirajo 90 odstotkov sončnega sevanja in povzročajo temperaturne razlike tudi do deset stopinj Celzija med središčem mesta in okolico.

Podporo projektu je izrazil tudi Hans-Peter Hutter, priznani strokovnjak za okoljsko medicino z Medicinske univerze na Dunaju, ki že vrsto let preučuje vplive podnebnih sprememb na zdravje. Po njegovem mnenju takšni projekti združujejo razumevanje znanosti, umetniško izražanje in neposreden vpliv na javni prostor, kar ne le učinkovito nagovarja javnost, temveč tudi spodbuja konkretne ukrepe za spopadanje s podnebnimi spremembami.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vročina podnebne spremembe temperature okolje Dunaj poletje zdravje Avstrija vreme globalno segrevanje

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.