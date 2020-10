Merklova kralja nagnala domov

Jasno smo povedali, da se na našem ozemlju ne bo sprejemalo nikakršnih političnih odločitev v zvezi s Tajsko.

Kraljico je dogajanje močno vznemirilo. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Tajski kraljje pol leta preživel v karanteni v luksuznem nemškem hotelu, kjer mu je družbo delala četica konkubin ter zaposlenih, kaj počno rojaki in kako se spopadajo z epidemijo, pa ga ni pretirano skrbelo. To je sodu izbilo dno in na Tajskem so se začeli množični protesti proti razsipnemu kralju, ki ga lastna zabava zanima veliko bolj kot vladanje. Protesti in zahteve po reformi monarhije so kralja prisilili, da se je vrnil v domovino. Pravzaprav so ga v to prisilili Nemci.»Jasno smo povedali, da se na našem ozemlju ne bo sprejemalo nikakršnih političnih odločitev v zvezi s Tajsko. To ne velja zgolj za Tajsko. Prepoved velja za vse, ki bi kot naši gostje želeli tukaj urejati svoje politične zadeve,« je na seji parlamenta dejal nemški zunanji minister, s čimer se seveda strinja tudi kanclerka. In Maha je moral odleteti domov, tam so ga pričakale jezne množice, ki se ne bojijo več javno izražati nezadovoljstva in nestrinjanja z njegovim ravnanjem in odločitvami, četudi jih to lahko stane svobodo.Ko sta se s kraljico v beli limuzini popeljala po Bangkoku, da bi pozdravila ljudi ob obletnici smrti Vadžiralongkornovega očeta, so policisti komaj zadržali na tisoče protestnikov, ki so želeli obkoliti njuno vozilo, zaradi česar je bila kraljicavidno prestrašena. Tajci so ju pozdravili s tremi iztegnjenimi prsti, gesto iz kultnega romana Igre lakote, po katerem je bilo posnetih več filmov, ponazarjala pa je upor zatiranega prebivalstva proti avtoritarni vladajoči eliti.