Merklova: Janša pozval h kompromisu

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes na vrhu EU obvestila kolege iz drugih članic, da bo poskušala v prihodnjih dneh v pogovorih s Poljsko in Madžarsko najti sprejemljivo rešitev za potrditev svežnja za okrevanje unije po pandemiji novega koronavirusa. H kompromisu je po njenih besedah pozval tudi slovenski premier Janez Janša.



Iskanje kompromisa je sicer tudi v interesu nemškega predsedstva Svetu EU, je pojasnila Merklova na novinarski konferenci po današnjem virtualnem zasedanju Evropskega sveta. »Problem je velik in resen in reševali ga bomo resno in zavzeto,« je dejala po končanem vrhu.



Kdaj bi lahko našli rešitev, ni želela ugibati. O časovnem okviru, kdaj bi lahko dosegli dogovor, ni želela govoriti. Prav tako ni želela razkrivati možnosti, kje sama vidi morebitne rešitve.



Zavrnila je tudi možnost, da bi Madžarski in Poljski kakor koli grozili z možnostjo odvzema glasovalnih pravic. »O tem sploh ni govora. Moja dolžnost je, da najdem pot do rešitve,« je dejala.



Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je na vprašanje, katere države se ne strinjajo s kompromisom glede pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava, odgovoril, da je prejel pisma treh držav, ki imajo zadržke s kompromisom, ki je trenutno na mizi. Močno si moramo prizadevati za rešitev, je še dodal. Predsednik Evropskega sveta je tako poleg pisem madžarskega in poljskega premierja očitno upošteval tudi pismo slovenskega premierja Janeza Janše, čeprav Slovenija dogovora ni blokirala, kar je v sredo izpostavil tudi izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.