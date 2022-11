Melonijeva udarila po mizi: je to konec divjih rave zabav?

Potem ko je italijanska policija v ponedeljek v bližini Modene prekinila rave zabavo, na kateri je sodelovalo okoli 3000 ljudi, je vlada premierke Giorgie Meloni sprejela uredbo, s katero je zaostrila kazni za organizatorje in udeležence teh zabav. V skladu z uredbo je za organizatorje tovrstnih zabav predvidena globa do 10.000 evrov. V primeru resne nevarnosti za javno varnost ali javno zdravje pa je predvidena kazen do šest let zapora. Vlada v Rimu trdi, da želi s tem preprečiti rave zabave, ki da so v zadnjih mesecih povzročale težave z javnim redom.

»Zabave je konec,« pa je sprejetje nove uredbe komentiral vodja Lige in podpredsednik vlade Matteo Salvini. Opozicija je zaradi sprejete uredbe zaskrbljena, saj se boji, da bi njene določbe lahko uporabljali za vse oblike javnih protestov in zborovanj.

»To je resna napaka. (...) Pod vprašaj je postavljena svoboda državljanov,« je na twitterju zapisal vodja Demokratske stranke Enrico Letta.