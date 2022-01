Melania Trump svoje zaklade prodaja na dražbi

Mnogi so jo ob koncu mandata v Beli hiši oštevali, da ni bila dovolj glasna, vidna in dejavna, lestvice priljubljenosti med prvimi damami jo vselej uvrščajo na samo dno. Toda Melania Trump se, kot kaže, ne ozira na kritike pa tudi moževi občasni izbruhi in komentarji o zdajšnji ameriški administraciji je ne ganejo pretirano.

Hladnokrvno sprejema tudi številne knjige in objave, pod katere se podpisujejo celo njeni nekdanji zavezniki, očitno pa ostaja zvesta kampanji, ki jo je začela kot prva dama. Be Best, postani najboljši, ki se bojuje proti spletnemu nadlegovanju in želi otrokom omogočiti prijaznejši jutri, je pravzaprav njen edini kolikor toliko odmeven projekt iz časa vladavine v Beli hiši, v nasprotju s pričakovanji dvomljivcev pa je preživel vse do danes.

V koraku s časom

Potem ko sta vajeti prevzela Bidnova, sta Trumpova, vsaj v kariernem smislu, ubrala vsak svojo pot; kot rečeno, se Donald še vedno poigrava z mislijo, da bi znova kandidiral, in priteguje pozornost s svojimi političnimi domislicami, Melania pa se je umaknila v zavetje varnega doma. No, tam je bila pravzaprav že vseskozi, pripadniki tajne službe so jo namreč v letih, ko so jo varovali kot prvo damo, označili kar za Zlatolasko, saj je le redko zapustila svoje bivališče.

Na prodaj je tudi njen pogled na svet. FOTO: Instagram

A počasi le kuka na plan in razkriva, s čim se ukvarja zadnje čase. Kot kaže, se bo posvetila dobrodelnosti, saj je na prodaj za zdaj ponudila tri dragocenosti, akvarel Melanijina vizija, ki upodablja oči nekdanje prve dame, kakor jih je videl in ustvaril francoski umetnik Marc-Antoine Coulon; zbirateljem je na voljo tudi spremljajoči avdioposnetek oziroma sporočilo upanja, v katerem Melania pove: »Moja vizija je: glejmo naprej z upanjem, močjo in pogumom.«

Trojček je sklenila z razkošnim belim klobukom, ki ga je posebej zanjo oblikoval njen stilist Herve Pierre in ki ga je nosila, ko ju je z možem v Beli hiši leta 2018 obiskal francoski predsedniški par Emmanuel in Brigitte Macron.

Belo hišo je le redko zapustila, zato so jo pri tajni službi šaljivo poimenovali Zlatolaska. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Da gre tudi nekdanja prva dama v koraku s časom, dokazuje dejstvo, da se dela prodajajo v obliki nezamenljivega žetona oziroma NFT, nakup pa je na dražbi mogoče opraviti zgolj s kriptovaluto solana, ki je podobna etru, le da jo je mogoče poravnati tudi s kreditno kartico. Izhodiščna cena pri 220 tisočakih, dražba pa poteka do 25. januarja. Pričakovati gre, da se bo za nakup odločila predvsem starostna skupina od 40 do 50 let, ki je najbolj dejavna pri uporabi NFT. Ti so dobili med pandemijo poseben zagon, njihova moč je iz dneva v dan večja.

Še en odmik od tradicije

Kritike pa zanima predvsem podatek, kolikšen del izkupička bo Melania pravzaprav namenila svoji kampanji. Deleža namreč ni navedla, zato se že pojavljajo namigi, da želi večino obdržati zase, saj si mora zagotoviti lastno premoženje; to ogrožajo tožbe, s katerimi se po mandatu spopada Trump, in njegove tvegane naložbe, denimo založniški posli in družabno omrežje, ki ga je naznanil pred dnevi.

220 tisočakov bo izhodiščna cena na

dražbi.

Trgovina AppStore je za 21. februar, datum, na katerega bodo Američani letos slavili predsednikov dan, naznanila celo prihod mobilne aplikacije truth social, pod katero se podpisuje družba Trump Media & Technology Group (TMTG). Melania, ki se menda želi oddaljiti od moževih podvigov in se zavarovati z lastnim premoženjem, bi tako utegnila večino dobička shraniti na svoj račun, le delček pa nakazati projektu Be Best.

Pojavljajo se namigi, da si mora zagotoviti lastno premoženje; to namreč ogrožajo tožbe, s katerimi se po mandatu spopada Trump.

Mnoge preseneča že samo dejstvo, da se je Trumpova povsem oddaljila od tradicije in izbrane dragocenosti sploh sklenila prodati; prve dame po odhodu iz Bele hiše namreč izbrane kose podarijo izbranim organizacijam oziroma ustanovam ali pa jih shranijo v Predsedniški knjižnici in muzeju.