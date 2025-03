Trump govoril o Melanii: poglejte izraz na njenem obrazu (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem govoru pred Kongresom poudaril dosežke v prvih tednih svojega drugega mandata in predstavil svojo vizijo prihodnosti, kot smo že pisali.

Poleg tega, da je postavil rekord za najdaljši govor te vrste v zgodovini, je namenil poseben trenutek tudi svoji ženi Melanii Trump, ki je bila deležna glasnih ovacij.

Trump je med govorom izrazil občudovanje njenega dela pri zaščiti otrok. »Posvetila se je zaščiti otrok in pri tem izjemno trdo dela. Je naša veličastna prva dama,« je dejal, kar je sprožilo aplavz celotne dvorane. Melania se je ponosno nasmehnila in vstala, medtem ko je občinstvo nadaljevalo aplavz.

Predsednik je posebej naštel konkretne rezultate njenega dela: »Melanijin trud je prinesel neverjetne rezultate, saj pomaga pri pripravi bodočih voditeljev naše države na vstop v delovno okolje.«

(Za ogled posnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži)

Na dogodku sta bili ob Melanii mladi ženski, ki simbolizirata cilje, za katere si prizadeva. Ena izmed njiju je Elliston Berry iz Teksasa, žrtev lažnih in eksplicitnih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco (deepfake), druga pa Haley Ferguson iz Tennesseeja, ki je odraščala v rejniškem sistemu in prejema štipendijo, ki jo je Melania ustanovila med Trumpovim prvim mandatom.

Medtem ko prvi mož ZDA hvali svojo ženo za pomoč otrokom, ZDA deportirajo otroke migrantov nazaj v nevarne razmere, na sodišču pa se morajo že leta zagovarjati sami.

Donald meni, da na spletu nihče ni bolj na udaru kot on

Berryjeva je že dan prej sodelovala na okrogli mizi, ki jo je organizirala Melania Trump, in zagovarjala sprejetje zakona, ki bi kriminaliziral lažne eksplicitne posnetke in maščevalno pornografijo. V pogovor se je vmešal Trump in na zanj značilen način dodal: »Tudi jaz bom ta zakon uporabil zase, če nimate nič proti. Nihče na spletu ni obravnavan slabše od mene. Nihče.«

Medtem Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) poroča, da je v Evropi 9 milijonov deklet do 15. leta starosti doživelo neko obliko spletnega nasilja, kot so sovražni govor, zalezovanje ali deljenje osebnih informacij brez privolitve.

Deportacija otrok, mnogi bežijo pred nečloveškimi razmerami

Po poročanju Reutersa je administracija Donalda Trumpa 23. februarja izdala navodila imigracijskim agentom, naj začnejo iskati in deportirati mladoletne migrante brez spremstva oziroma otroke.

Dokument ameriške službe za priseljevanje in carine razkriva, da bodo ti otroci prejeli obvestilo o prihodu na imigracijsko sodišče ali pa bodo, če zoper njih že obstaja ukaz o deportaciji, takoj izgnani iz države.

Gre za izjemno občutljivo in skrb vzbujajočo situacijo, saj mnogi bežijo pred nasiljem, zlorabami, zanemarjanjem ali trgovino z ljudmi. Nekateri imajo upravičene prošnje za azil ali druge oblike zaščite pred prisilno vrnitvijo v nevarne razmere. Vendar pa mnogi nimajo dostopa do pravne pomoči, ki bi jim omogočila pošteno obravnavo na sodišču.

Zagovarjajo se sami, med njimi celo dveletniki

Trenutno se skoraj polovica mladoletnih migrantov brez spremstva na imigracijskem sodišču zagovarja sama, brez odvetnika, kar močno zmanjša njihove možnosti za uspeh. Študije kažejo, da sodniki kar 100-krat pogosteje odobrijo zaščito otrokom, ki imajo pravno zastopanje, v primerjavi s tistimi, ki se morajo zagovarjati sami.

Deportacija otrok, ki so preživeli nasilje, preganjanje in trgovino z ljudmi, nazaj v nevarne okoliščine, iz katerih so pobegnili, je kruta in nehumana. Posebej vzbuja skrb dejstvo, da so nekateri izmed teh otrok stari komaj dve leti, a morajo pred sodniki sami zagovarjati svojo pravico do zaščite – medtem ko na drugi strani stojijo izkušeni vladni pravniki.