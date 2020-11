Melania sledi Donaldovemu zgledu

Predsednik ZDAtrdi, da ni izgubil nedavnih predsedniških volitev. Za zdaj kaže, da ima v svojih prizadevanjih, da na sodiščih dokaže volilne nepravilnosti, podporo republikanske stranke. Ameriški mediji pišejo, da je vprašanje, ali bo sploh hotel zapustiti Belo hišo.Preberite tudi:Veliko ugibanj je bilo tudi o tem, da naj bi prva damaskupaj z njegovim zetom in svetovalcemTrumpa nagovarjala, naj vendarle prizna poraz. A se je kmalu zatem oglasila na twitterju in sporočila, da bi morali prešteti vse zakonite glasovnice. Melania pa je naredila še nekaj, s čimer je dokazala, da svojega moža podpira.Preberite tudi:, ki so ga največje ameriške televizijske hiše razglasile za zmagovalca, že pripravlja svojo ekipo, da bo do 20. januarja naslednje leto, ko naj bi uradno prisegel, čim bolj tekoče prevzel vodenje države. Podobno tudi njegova ženazbira svoje bodoče osebje, za prednostne naloge pa si je postavila izobraževanje, skrb za vojne veterane in boj z rakom.Podobno kot njen mož ni poklical Bidna, tudi Melania ni poklicala Jill, da bi ji čestitala in se dogovorila za srečanje, poroča britanski The Mirror. Za zdaj namreč še ni jasno, ali ju bosta zakonca Trump gostila v Beli hiši med prenosom oblasti, kot sta leta 2016ingostila njiju.​Jill Biden, ki že ima izkušnje v Beli hiši, kjer je osem let preživela kot druga dama, ko je bil njen mož podpredsednik, naj bi sledila Michelle Obama in, ki sta imeli okoli 25 članov osebja. Melania jih je imela okoli 10.