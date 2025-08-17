VSEBINA PISMA

Melania pisala Putinu: razkrito, kaj mu je napisala, pismo je bilo res čustveno

Melania Trump je napisala pismo, ki ga je nato Donald Trump predal Vladimirju Putinu.
Fotografija: Melania in Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Odpri galerijo
Melania in Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters

STA, A. Ka.
17.08.2025 ob 17:21
17.08.2025 ob 17:21
STA, A. Ka.
17.08.2025 ob 17:21
17.08.2025 ob 17:21

Poslušajte

Čas branja: 2:15 min.

Prva dama ZDA Melania Trump je v soboto na družbenem omrežju X delila članek medija Fox News z njenim pismom, ki ga je dan pred tem ameriški predsednik Donald Trump predal ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski. V pismu je Putina opozorila na stiske otrok med vojno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Putin je pismo prebral takoj, ko mu ga je Trump izročil.

»Vsak otrok v svojem srcu goji enake tihe sanje, ne glede na to, ali se je rodil na podeželju ali v veličastnem mestnem središču. Sanjajo o ljubezni, možnostih in varnosti,« je uvodoma zapisala prva dama ZDA.

»Kot starši je naša dolžnost, da gojimo upanje naslednje generacije. Kot voditelji je naša odgovornost za vzdrževanje otrok večja od udobja peščice ljudi. Prizadevati si moramo za ustvarjanje sveta, polnega dostojanstva za vse,« je nadaljevala v pismu, v katerem sicer ni izrecno omenila Ukrajine ali njenih otrok.

»Preprost, a globok koncept, gospod Putin, s katerim se zagotovo strinjate, je, da potomci vsake generacije začnejo svoje življenje z nedolžnostjo, ki je nad geografijo, vlado in ideologijo. (...) Z zaščito nedolžnih otrok boste storili več kot le služili Rusiji, služili boste človeštvu samemu. Takšna drzna ideja presega vse človeške razlike, in vi ste primerni, da to vizijo danes uresničite z enim samim podpisom,« je še zapisala.

Po oceni Kijeva razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Melania Trump Vladimir Putin Donald Trump Rusija Ukrajina vojna v Ukrajini pismo ZDA

Priporočamo

Nad Slovenijo več nevihtnih celic. Alarmi za točo prižgani, tu je nevarnost največja
Pet (med njimi tudi dva otroka!) oropalo dva mladoletnika, enega tudi pretepli
Nova tragedija na naših cestah: voznik je umrl, sopotnik dobil hude poškodbe
Naše ceste spet vzele življenje motorista, 54-letnik je trčil v prometni znak

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nad Slovenijo več nevihtnih celic. Alarmi za točo prižgani, tu je nevarnost največja
Pet (med njimi tudi dva otroka!) oropalo dva mladoletnika, enega tudi pretepli
Nova tragedija na naših cestah: voznik je umrl, sopotnik dobil hude poškodbe
Naše ceste spet vzele življenje motorista, 54-letnik je trčil v prometni znak

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.