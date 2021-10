Melania na dnu lestvice priljubljenih

Več kot pol stoletja po tem, ko je po moževi smrti tragično zapustila Belo hišo, Jacqueline Kennedy še vedno ostaja najbolj priljubljena prva dama ZDA, kaže najnovejša anketa Zogby Analytics. Med zadnjimi dvanajstimi, ki so može spremljale na najpomembnejšem položaju v družbi, sta nadvse priljubljeni še Michelle Obama in Nancy Reagan, zdajšnja prva dama, Jill Biden, pa je v zlati sredini.

Še vedno je številka ena. FOTO: Kennedy Library/Reuters

Na predzadnjem položaju se je znašla, slabše od nje se je odrezala le še, ženaki ga je, kot vemo, odnesla afera Watergate, le malce boljša od nje je, ki se je po kritikah sodeč preveč vpletala v moževo delo in prepogosto poskušala prevzemati vajeti v Beli hiši. Kennedyjeva je bila njeno popolno nasprotje, pojasnjujejo strokovnjaki; z možem sta kljub govoricam o njegovih skokih čez plot dajala vtis složnih zakoncev, Jackie, kot jo je javnost ljubkovalno imenovala, pa karizmatičnega moža ni poskušala zasenčiti, ampak ga je, vselej glamurozna in elegantna, kakopak, podpirala ter s prijaznimi nastopi le še povečevala njegovo priljubljenost. Po atentatu je Jackie uživala izdatno podporo javnosti, ki ni usahnila niti po njeni poroki z grškim mogotcem

Na drugem in tretjem mestu sta ženi Baracka Obame in Ronalda Reagana, ki se tako kakor JFK uvrščata med ameriške najbolj priljubljene predsednike, sledijo Barbara in Laura Bush ter lady Bird Johnson; šele sedma je Bidnova, a po oceni strokovnjakov je na položaju prekratek čas, da bi lahko prepričala javnost. Osma in deveta sta Betty Ford in Rosalynn Carter, deseta Clintonova, zadnji mesti pa zasedata Trumpova in Nixonova. Ameriško-slovenski prvi dami očitajo nedejavnost in molčečnost, odgovornost za njeno nepriljubljenost pa mnogi pripisujejo predvsem njenemu možu oziroma njegovi kontroverzni vladavini.