Strokovnjaki opozarjajo: ZDA grozi nepoznana nevarnost

Biden bo, če bo izvoljen, postal najstarejši predsednik ZDA. Priznavajo mu, da je uglajen in prijeten, da pa nima politične karizme, ki je krasila na primer Baracka Obamo. FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Tesno v nekaterih ključnih državah

Pred tedni sta bila oba okužena s koronavirusom. Mnogi Trumpu med drugim očitajo slabo vodenje med epidemijo, ki je zahtevala številna življenja. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Opozorilo, kakršnega še ni bilo

Vse bolj kaže, da Američane čaka podobna volilna drama kot leta 2000, ko je bilšele dober mesec dni po volitvah razglašen za zmagovalca zaradi tesnega izida na Floridi in so se v volitve vpletla celo sodišča zaradi zahtev po ponovnem štetju glasov. Tokratni predsedniknapoveduje, da bo vpletel svoje odvetnike, ker naj bi glasovanje po pošti omogočalo volilne prevare.Preberite tudi:Rekordnih 92,2 milijona Američanov je letos predčasno oddalo svoj glas, kar 60 milijonov volivcev je glasovalo po pošti. V nekaterih zveznih državah bodo potrebovali več dni ali celo tednov, da bodo prešteli vse glasove, kar bi lahko pomenilo, da zmagovalec volitev ne bo znan, kot je to po navadi, v nekaj urah po zaprtju volišč v torek zvečer po ameriškem času. Nekatere države namreč glasov po pošti ne začnejo preštevati pred volilnim torkom. »Mislim, da ni pošteno, da je treba čakati tako dolgo po volitvah,« je Trump povedal novinarjem pred zborovanjem v Severni Karolini. »Na volilni večer, takoj ko bo glasovanje zaključeno, bomo vključili naše odvetnike.«Preberite tudi:Ankete so v tednih pred volitvami kazale, da Trumpov demokratski tekmecpremočno vodi, toda bolj ko se bliža volilni dan, več je anket, ki kažejo, da bi enemu najbolj kontroverznih predsednikov ZDA lahko ponovno uspelo presenečenje, še večje kot tisto pred štirimi leti, ko mu je morala nekdanja prva damapriznati premoč, čeprav je večina anket kazala, da se bo vrnila v Belo hišo kot predsednica.V ključnih državah je letos bitka tesna, in ker zmagovalec, pa naj bo še tako tesen, odnese vse elektorske glasove, ni izključeno, da bo Trump dosegel magično številko 270; najmanj toliko elektorskih glasov mora namreč zbrati 'voditelj svobodnega sveta'.Po anketah Reutersa in Ipsosa, narejenih med 27. in 29. oktobrom, Biden vodi z 51 odstotki proti 43 odstotkom. Tekma je negotova na Floridi, Severni Karolini in Arizoni, medtem ko Trump v Pensilvaniji zaostaja sedem, v Michiganu in Wisconsinu pa za 10 odstotnih točk. Pred štirimi leti je postal predsednik zaradi zmage v Pensilvaniji, Wisconsinu in Michiganu, ki so bile desetletja 'demokratske' države.V Iowi, ključni t. i. neodločeni državi, ima po anketi Des Moines Register Trump sedem odstotnih točk prednosti (septembra sta bila po tej anketi kandidata izenačena). Tam so bili eni redkih, ki so leta 2016 napovedali zmago Trumpu; tudi tedaj zmago s sedmimi odstotnimi točkami prednosti, na volilni dan pa je zbral za 9,6 odstotnih točk več glasov kot Clintonova. Če bo Trumpu podobno, kot se mu napoveduje v Iowi, uspelo še v nekaterih drugih zveznih državah, potem lahko obdrži predsedniško mesto.Preberite tudi:Trumpova pot do ponovne izvolitve je odvisna od tega, ali bo ohranil in še nadgradil volilno bazo, ki ga je pred štirimi leti izvolila v Belo hišo. V dneh pred volitvami se je zato osredotočil na peščico držav, kjer je njegov zaostanek za Bidnom majhen. V zadnjih nekaj dneh mu je na pomoč priskočila tudi prva dama ZDA, ki je bila doslej bolj v ozadju volilne kampanje, v svojih nastopih pa je bila ostra tako do Bidna kot do levo usmerjenih medijev.Letošnje volitve bodo, kot kaže, imele najvišjo volilno udeležbo po letu 1908, izid pa bo očitno negotov. Američane pa skrbi še nekaj: strokovnjaki iz transnacionalne nevladne organizacije International Crisis Group (ICG) so objavili opozorilo, da močno razdeljenim ZDA grozi nepoznana nevarnost. V poročilu pišejo, da bi aktualni predsednik lahko zavrnil rezultat volitev, to pa bi lahko privedlo do oboroženega nasilja zaradi širjenja laži in sovražnega govora na spletu, rasnih napetosti in oboroženih skupin državljanov. Za to so okrivili Trumpa, češ da »njegova strupena retorika in pripravljenost, da gre v konflikt zavoljo osebnih koristi, nimajo precedensa v moderni ameriški zgodovini«.