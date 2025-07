Megapožar v tej evropski državi, oblikoval se je velik oblak dima: »Presegel je človeške zmožnosti« (VIDEO)

V Lleidi v Kataloniji je izbruhnil velik požar. Uničil je skoraj 6000 hektarjev in povzročil smrt dveh ljudi. Požar je ustvaril pirokumulus, oblak dima, vročega zraka in pepela, enega največjih, kar jih je bilo kdaj zabeleženih v Evropi. Steber dima je bil visok več kot 14 kilometrov in se je premikal s hitrostjo 30 kilometrov na uro. Pirokumulus je bil tako velik, da si je uspel ustvariti lastno vreme in povzročiti močne in nepredvidljive sunke vetra s hitrostjo 125 kilometrov na uro, poročajo španski mediji.

Izraz pirokumulus izhaja iz grških besed pyro (ogenj) in cumulus (kopičenje). Čeprav ga danes povezujemo s požari, njegov izvor leži v vulkanologiji, saj se je prvotno uporabljal za opis oblakov, ki nastanejo zaradi vulkanskih izbruhov.

Ko pirokumulusi dovolj zrastejo, se spremenijo v pirokumulonimbusne oblake, ki lahko povzročijo strele, dež in sunke vetra, celo eksplozije. Vsi ti elementi lahko podžigajo, ali ponovno zanetijo plamene in celo povzročijo nove izbruhe, navaja rtve.es.

Žrtvi požara Umrla sta 45-letnik in 32-letnik, lastnik in zaposleni na kmetiji. Umrla sta, ko je prvi šel reševat drugega, ki ga je poškodoval dim. Oba sta izstopila iz vozila in se nista mogla vrniti, ker sta bila obdana z ognjem.

»Presegel je človeške zmožnosti gašenja požarov s hitrostjo, kakršne še nismo videli.« Tako je Núria Parlon opisala prvi večji požar tega poletja. V sredo pozno zvečer so gasilci razglasili, da je požar pod nadzorom, čeprav ga še vedno gasijo, poroča El Mundo.