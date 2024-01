Megadražba redkih vinilnih plošč: BBC svoj arhiv odpira za glasbofile

Glasbofili, sezite v svoje denarne rezerve in se pripravite na nizki start! Konec meseca, natančneje 30. januarja, bo britanski BBC na dražbi namreč ponudil prvi košček iz svoje bogate arhivske zbirke redkih vinilk, ki so jih posneli glasbeni velikani, kot so Pink Floyd, David Bowie, The Beatles in Black Sabbath.

Tedaj se boste lahko zagrebli za katero izmed 400 redkih gramofonskih plošč. V naslednjem letu in pol bodo ljubiteljem glasbe, ki cenijo razliko v zvoku med poslušanjem z gramofona ali z danes modernih pretočnih platform, skupno ponudili kar 285.000 vinilnih plošč.

The Beatles veljajo za eno najuspešnejših in najvplivnejših skupin vseh časov. FOTO: Tvspored-service

285 tisoč vinilk bodo ponudili.

Poslušanje plošč na gramofonu ima nedvomno svoj čar. FOTO: Ostlicht

Komplet liverpoolske četverice The Beatles, ki je v 60. letih po svetu zanetila evforijo, vsebuje šest kopij Please Please Me različnih natisov, ki so jih pred dražbo ocenili na 116 do 175 evrov. S tako preddražbeno ceno prihaja tudi komplet skupine Black Sabbath, v katerem so prvenec, ki so ga poimenovali Black Sabbath, ter albuma Paranoid in Master of Reality. Albumi Davida Bowieja so ocenjeni na 232–465 evrov.

Med njimi sta izvirna LP-izdaja plošče David Bowie iz leta 1969, pozneje znana pod imenom Space Oddity, ter LP-izdaja plošče The Man Who Sold The World iz leta 1970. Skupina Pink Floyd je zastopana z albumoma The Piper at the Gates of Dawn in A Saucerful of Secrets, pri čemer je zadnji pomemben zaradi napake pri naslovu pesmi Let There Be More Light.

S prodajo redkih vinilnih plošč iz arhiva te ne bodo izključene s seznamov predvajanj pri tej britanski medijski korporaciji, saj gre za dvojnike plošč, ki so že v arhivih BBC.