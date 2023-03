Megastavka v Nemčiji: Ves javni promet paraliziran, odpovedani tudi poleti z brniškega letališča

V Nemčiji bodo danes stavkali zaposleni na letališčih in železnicah ter v avtobusnem prometu in pristaniščih, osrednja zahteva pa so višje plače. Zaradi stavke se vrstijo odpovedi poletov v Nemčijo in iz nje, med drugim so odpovedani vsi za danes načrtovani poleti med frankfurtskim in münchenskim letališčem ter Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana.

V Združenju nemških letališč so ob četrtkovi napovedi stavke ocenili, da načrtovanih potovanj ne bo moglo opraviti 380.000 potnikov. S frankfurtskega letališča so sporočili, da so za danes odpovedali vse potniške polete. Predvidenih je bilo 1170 vzletov in pristankov s skupno približno 160.000 potniki.

Pričakujejo velike motnje

Družba Deutsche Bahn, ki upravlja nemško železniško omrežje, za danes pričakuje 'velike motnje' v prometu. Družba za upravljanje nemških avtocest je voznike pozvala, naj bodo pripravljeni na zastoje in obvoze.

Današnja stavka bo vplivala tudi na vozni red Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Tako so bili odpovedani vsi za danes načrtovani poleti med Brnikom in Frankfurtom ter Brnikom in Münchnom. Že v nedeljo sta bila odpovedana prihod in odhod v bavarsko prestolnico.

Spremembe bodo po oceni upravljavca brniškega letališča, družbe Fraport Slovenija, vplivale na potovalne načrte približno 400 potnikov, so ocenili za STA. Nekaj potnikom so že v petek s preusmeritvami prek drugih poletov na njihove končne destinacije pomagali na letališču, so pojasnili. K današnji stavki sta svoje člane pozvala sindikata Verdi in EVG. Stavka sledi vrsti neuspešnih pogajanj z delodajalci v minulih tednih, v katerih sindikata zahtevata višje plače zaradi inflacije.