Medvedjev: Rusija ima vso pravico uporabiti jedrsko orožje

»Rusija bo storila vse, da bi preprečila pojav jedrskega orožja pri svojih neprijateljskih sosedih, na primer v Ukrajini,« je najavil namestnik šefa Varnostnega sveta Rusije Dmitrij Medvedjev.

»Naši sovražniki radi dajejo drzne izjave. Obmetavajo se z izrazi, kot so svoboda, demokracija, misije. Pravzaprav je to le ritualna verbalna driska. Fontane diarejične demagogije skupaj z zlonamerno ostro retoriko so postale že dolgo preizkušeno orožje anglosaškega sveta, s katerim zasipajo preostalo človeštvo v poskusu obrambe svoje ekskluzivnosti in pravice do vladanja svetu,« piše Medvedjev na telegramu.

Medvedjev je poudaril, da ima »Rusija polno pravico do uporabe jedrskega orožja. Moram še enkrat spomniti, za tiste gluhe ljudi, ki slišijo samo sebe. Rusija ima pravico uporabiti jedrsko orožje, če je to potrebno. V vnaprej določenih primerih – če smo mi ali naši zavezniki napadeni s to vrsto orožja ali če agresija s konvencionalnim orožjem ogrozi preživetje naše države,« piše Medvedjev. »Če grožnja Rusiji preseže postavljeno mejo nevarnosti, se bomo morali odzvati. Brez dovoljenja kogar koli, brez dolgih posvetovanj. In vsekakor ne gre za blef,« dodaja.