Medvedjev grozi: To je šele ogrevanje

Putinov zaveznik, nekdanji ruski predsednik in predsednik varnostnega sveta Rusije Dimitrij Medvedjev je na Kijev usmeril novo grožnjo, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski povedal, da ni pripravljen na pregovore z Moskvo, saj da ruska stran postavlja ultimate.

Medvedjev je Zelenskemu sporočil, da gre le za ogrevanje in otroško igro pred ultimati, ki šele sledijo, pišejo tuji mediji.

»Trenutni 'ultimati' so le ogrevanje in otroška igra za zahteve, ki jih bomo imeli v prihodnosti. In on jih pozna – popolna kapitulacija kijevskega režima pod pogoji Rusije,« je Medvedjev zapisal na telegramu.

Ukrajinske sile so v okviru obsežne protiofenzive ponovno osvojile strateško pomembno mesto Izjum na vzhodu države, je v nedeljo sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po navedbah ukrajinske strani je njena vojska od začetka meseca ruskim silam iz rok iztrgala že približno 3.000 kvadratnih kilometrov ozemlja.

Zelenski je pred tem povedal, da se v tem trenutku ni pripravljen pogajati z Moskvo. V intervjuju za CNN je dejal: »To je moje načelo, ne pogovarjam se s tistimi, ki postavljajo ultimate.« Zatrdil je, da se Rusija ne želi pogajati na konstruktiven način.