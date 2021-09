Medvedek Pu vabi v brlog

Izgubite se v pravljici

Stoji sredi gozda, ki je navdihnil tudi pisatelja.

110 evrov bo treba odšteti za prenočitev.

Medvedek Pu praznuje že 95 let, ob častitljivem jubileju pa je doživel velik poklon: po zgledu njegovega domovanja so namreč 50 kilometrov južno od Londona, v gozdu Ashdown v Sussexu, ki je bil navdih pri pisanju tudi avtorju zgodb, ponudili brlog za pustolovce in ljubitelje junaka.Pod izvirno nastanitev, Bearbnb, sta se podpisala velikana Airbnb in Disney, za prenočitev pa bo treba odšteti 95 funtov oziroma 110 evrov, poročajo z Otoka, kjer je menda zanimanja za bivanje v brlogu zelo veliko. Videz bivališča, ki so ga ustvarili po ilustracijah iz knjige, je zamisel, Disneyjevega ilustratorja, ki se s Pujem druži že tri desetletja, navdihuje pa se seveda po avtorju izvirnih ilustracij. Police v lično urejenem dnevnem prostoru so polne kozarcev z medom, stene krasijo pisane tapete. V bližini bivališča je tudi toaletni prostor, pred vhodom lična miza za piknik, vabi medvedek Pu, pohištvo v njegovem brlogu je domačno, razpoloženje pa pravljično: le kaj bi si še želeli za popolno sprostitev in oddih?!Uživajte v preprostem, a obenem čarobnem, vabijo gostitelji in opozarjajo, da bosta za prenočitev na voljo le dva termina, 24. in 25. septembra, prijavijo pa se lahko le gostje in medvedkovi oboževalci z Otoka. Številne družine tako že nestrpno pričakujejo, ali se bodo uvrstile med srečne izbrance, v hišici pa lahko naenkrat prespijo štirje. Med pravljičnim doživetjem bodo gostje izkusili tudi vodeni ogled po gozdu, sladkali se bodo z dobrotami iz lokalno pridelanega medu in, skratka, uživali kot njihov priljubljeni pravljični junak. Izkupiček od prenočitev bo namenjen dobrodelnosti, so še sporočili, ali bo hišica na voljo še kdaj v prihodnje in kakšno bo njeno poslanstvo po omenjenih terminih, pa še ni znano.