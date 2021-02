Medveda sta se sprehodila po mestu: poglejte nenavaden prizor (VIDEO)

Medvedjega mladiča so zjutraj ujeli na drevesu na dvorišču enega izmed hotelov v mestu Berane v Črni gori. Člani interventne ekipe za zaščito velikih živali iz Podgorice so mladiča uspeli spustiti z drevesa in ga pospremiti do njegovega naravnega okolja.Okoliški stanovalci so povedali, da so mladiča opazili že v sredo zvečer in obvestili policijo. Še eden mladič je pobegnil proti nenaseljenemu delu naselja iz smeri katerega naj bi tudi prišla v središče naselja. Sprehajal se je ob reki Lima, zato je policija območje zaščitila n poklicala lokalno lovsko društvo.Medved je v Evropi zaščitena vrsta, ki ji grozi izumrtje. Črna gora je med podpisnicami mednarodnih dokumentov o njihovi zaščiti. Po črnogorskem zakonu o lovu je trajno prepovedan lov na samico z mladiči do dveh leti starosti ter na medvede do dveh let starosti.